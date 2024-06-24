星玄｜迪麗熱巴新歌舞蹈涉抄襲風波　無懼爭議Deep V吊帶大露事業線

今日係6月24日農曆五月十九,今日幸運星係雙子座，正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。雙子座嘅「新疆四美」之一迪麗熱巴，呢排進軍音樂界，推出咗新歌《第十幕》，甚至展現舞蹈實力，喺MV入面大騷性感舞姿，之不過就引起爭議，有網民指出MV嘅舞蹈動作，係抄襲韓國女團BLACKPINK成員，Jennie嘅個人單曲《Solo》，但係完全冇影響到熱巴嘅狀態，喺綜藝節目《開始推理吧2》入面，以黑天鵝造型登場，十分驚艷，今日財運佳，只要Keep住最佳狀態，事業肯定可以更上一層樓。

最旺嘅生肖係肖馬，財運大好，易有得財和收禮物嘅機會。肖馬嘅何啟華，早前同MIRROR以及ERROR嘅成員，一齊開咗一夜限定演唱會，佢同楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)，係粉絲期待咗好耐嘅「無悔三兄弟」終於同台演出，唔單止重新編製《放低燈牌金腰帶》，更帶來新歌《遲到早退》，令唔少粉絲大感驚喜，更紛紛喺社交平台留言，期待見到佢哋派台，今日財運咁好，不如乘勝追擊發展事業，可能有更多新舞台同曝光率，自然唔驚冇得財機會啦。