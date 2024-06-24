娛樂單打︱食女食着火水　花生再添兩斤

店小二，再嚟兩斤花生！嗱，鏡仔戀事多，下弦Frankie同女友Christy是非浪接浪，最新發展，除咗AK加入戰團，就連經理人花姐、ViuTV咪神沈殷怡都牽連其中，仲有男女主角最新對話截圖流出，內容充滿挑逗性！Frankie唔止提到食女話題，更在數年前疑似已同Christy搭上，真係好睇過連續劇！

面對連場好戲，大家都係食花生心態！人氣王姜濤出席活動時直認有留意事件，但就唔知內情，表明未見過新阿嫂，更唔知AK係咪經常撩女，好明哲保身喎。至於男主角Frankie則發文解畫，堅稱從來冇一腳踏兩船，擺明為新女友護航。

另一邊廂，AK潛咗水，沈殷怡話唔關佢事嘅嘢唔回應，咁咪冇戲唱？小道消息流傳，AK雖然膊頭有花又靚仔，但都有食唔到女的時候！據指沈殷怡拒絕AK追求，今次無辜中槍，真係慘慘豬呀！

講真，後生仔拍吓拖啫，本欄就覺得好正常。尤其女方咁索，梗係上咗先講！不過好多「皮寶寶」唔係咁諗，唔明Frankie點解要食件咁多手尾跟嘅！坦白講，作為下弦，工作量本已不多，知名度又一般，倒不如發展下感情生活仲好啦！撇咗條女，又唔代表即刻獲得力捧，倒不如忠於自己感受好過！

至於花姐，被指在IG以「燒雞」暗諷新阿嫂，其後出席公開場合，佢否認意有所指，強調濕疹手唔方便食燒雞咋。作為經理人，又的確冇必要公開揶揄旗下藝人私生活，進一步傷害藝人形象啫，倒不如私下談一談啦，係咪咁講先？點都好，店小二，再嚟兩斤花生吖！