仁愛堂中醫提供三伏天灸　春夏養陽改善體質猶勝補品

【特約報道】臨床診症，經常會遇到病人的詢問：「醫師，我覺得身體好差，容易病，我應該食甚麼？」其實要增強體質不一定要吃很多名貴補品，中醫講求天人相應，順應四時陰陽的變化，所謂「夏養三伏、冬補三九」，把握「春夏養陽」的時機，作三伏天灸以補養陽氣，也不失為改善體質，增強抵抗力的良方。

何謂三伏天灸？

三伏天出現在小暑與處暑之間，從夏至後第三個「庚日」開始入伏，歷時30至40日（約在陽曆7月中旬至8月中下旬），是一年中氣溫最高、潮濕而悶熱的日子。在陽氣盛極之際，利用溫熱的中藥磨成粉末，加入薑汁，製成藥貼，貼於人體特定穴位，利用藥物的刺激作用，調動機體免疫功能，達到扶助陽氣、溫肺驅寒、健脾補腎的效果，這就是天灸療法的原理。天灸除了可幫助體虛易感者改善體質外，對虛寒性疾病，例如鼻敏感、哮喘、腸胃問題等，亦能起改善病情、減少發作的作用。

天灸適合甚麼人士？小孩可以做嗎？

一般來說，中醫辨證以虛寒證為主的患者，均適合作天灸療法，包括以下各類疾病：

• 呼吸疾病︰哮喘、氣管敏感、鼻敏感、過敏性咳嗽

• 腸胃疾病︰胃痛、消化不良、慢性腹瀉

• 關節疾病和慢性痛症：頸肩腰腿痛、風濕及類風濕關節炎

• 體虛易感者、長新冠或感冒後遺症屬於虛證、寒證者

• 婦科疾病例如經痛、經行泄瀉

小孩達兩歲或以上，也適合作天灸，但需要注意小孩皮膚幼嫩，貼敷時間不宜過長。年紀較小的孩童亦可能不懂表達身體或皮膚上的不適，家長需要在貼敷期間多留意小孩的身體狀態，如有過敏情況，應及時撕去藥貼。

天灸療法有其適應症，並非每個人都適合。接受治療前，可先諮詢註冊中醫師，判斷是否適合進行天灸，醫師亦會為病人制定合適的天灸穴位及貼敷時間。

天灸應做多少次效果更好？

天灸療程主要分為初、中、末伏各貼一次，初中末伏的日子根據曆法和24節氣而定，每年各有不同。中伏與末伏之間為10-20日，相距時間較長，一般建議中伏與末伏之間作一次加強灸，以鞏固療效，故以4次為三伏天灸的療程。一般而言天灸連續作三年，療效更好，但也需視乎體質和病情，可按情況作更長期治療。

天灸有甚麼注意事項？

天灸藥貼屬溫熱性質，對皮膚有一定刺激性，部份人在接受天灸療法後，貼藥處的皮膚或會有輕微紅腫、灼熱感、瘙癢、脫屑，甚至留有輕微色素沉着、疤痕及出現水泡。病人如有皮膚反應，須保持皮膚清潔乾爽，盡量避免搔抓或擦破水泡，視乎情況可外塗燙火膏並以消毒紗布掩蓋患處以避免衣服摩擦刺激。

天灸治療期間應戒口，避免進食溫燥之品，如辛辣、煎炸食物，或容易引起化膿的發物例如牛羊、鴨鵝、蝦蟹等，避免食煙飲酒，可減低出現水泡的機會。接受治療當天，貼藥部位不宜沾冷水，也不宜用肥皂等刺激性物品擦洗。

以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢註冊中醫師。

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