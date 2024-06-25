米高積遜離世15周年　寶貝猩猩「泡泡」41歲生日近況公開

今日是美國樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）離世15周年的紀念日，MJ生前出名愛護動物，其中他最疼愛就是猩猩「泡泡」（Bubbles），不經不覺「泡泡」已41歲，牠目前在「猩猩」收容所Great Apes中心度過晚年。

中心的總監Patti Ragan近日受訪時談及「泡泡」的近況，她表示雖然牠已年邁但健康情況好好，在收容中心自有自在地生活。牠仍然熱愛畫畫之外，亦能夠在樹下築巢。「泡泡」亦愛與遊客及其他中心內的猩猩互動。據中心的總監指「泡泡」並不太喜歡前主人MJ的音樂，每次他們播放MJ的音樂及MV給牠聽，牠的反應不大。通常猩猩最長的壽命為50歲至60歲。

「泡泡」於1983年出世，MJ於80年代從德州的研究中心買下牠作為寵物，牠深得MJ疼愛，經常帶牠四圍去，1987年MJ於日本開騷時曾帶「泡泡」與大阪市長茶敘。牠亦曾多次於MJ的MV中客串演出。80年代中MJ曾因照顧「泡泡」為由取消來港開騷，2003年，MJ將「泡泡」交給訓練員飼養，兩年後轉交「猩猩」收容所繼續飼養至今。