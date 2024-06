曾參演過2011年《加勒比海盜:魔盜狂潮》(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)的夏威夷滑浪手兼救生員的Tamayo Perry,周日(23日)在位於夏威夷北岸的Malaekahana海灘滑浪時被一條鯊魚襲擊身亡,終年49歲。

據知事發後他被水上電單車帶返岸上並當場死亡。檀香山海洋安全隊的行動總監Kurt Lager發聲明指Tamayo於北岸好出名,他是世界知名職業滑浪手並深受愛戴。

除了《加勒比海盜》之外,Tamayo因滑浪技術而獲邀在幾部影視作品包括《迷》(Lost)以及《Hawaii Five-0》中演出過。