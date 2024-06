影迷嚴選80年代最愛電影　《壯志凌雲》竟然不敵呢部跳舞片？

1980年代是荷里活電影黃金年代,出產了多部經典之作,至今仍然令人懷念不已。近日英國就做了一項網上調查,邀請2,000名成年人影迷「一人一票」選出80年代最喜愛的電影,結果令人大跌眼鏡!

提到最愛的80年代電影,大家可能第一時間會估是史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的《ET外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)又抑或會是他監製的《回到未來》(Back to the Future)以及湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲》(Top Gun)。但最終這些電影被1987年已故男星柏德烈史維茲(Patrick Swayze)的代表作《辣身舞》(Dirty Dancing)擊敗,算是爆了一個小冷門!

《辣身舞》當年上映時大受歡迎票房大賣,更掀起跳「辣身舞」的熱潮。除了影片之外,就連片中的主題曲《(I've Had) The Time of My Life》亦同樣受歡迎,最終更擊敗電影《穿梭夢美人》(Mannequin)的大熱主題曲《Nothing's Gonna Stop Us Now》(即林子祥《敢愛敢做》原曲)勇奪《奧斯卡金像獎》最佳原創歌曲。在十大位置之中,多部經典動作片如《虎膽龍威》 (Die Hard)、《未來戰士》 (Terminator)、《奪寶奇兵》 (Raiders of the Lost Ark)、《帝國反擊戰》(The Empire Strikes Back)以及《異形續集》(Aliens)等都有入圍,唯獨是當年「打」遍天下的史泰龍(Sylvester Stallone)主演的《第一滴血》(First Blood)首兩集卻沒有入圍,令人意外!

80年代10部影迷最喜愛的電影

1.《辣身舞》(1987)

2.《回到未來》 (1985)

3.《E.T.外星人》(1982)

4.《壯志凌雲》(1986)

5.《虎膽龍威》 (1988)

6.《未來戰士》 (1984)

7.《奪寶奇兵》 (1981)

8.《帝國反擊戰》(1980)

9.《捉鬼敢死隊》(1984)

10.《異形續集》(1986)