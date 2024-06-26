影迷嚴選80年代最愛電影　《壯志凌雲》竟然不敵呢部跳舞片？

1980年代是荷里活電影黃金年代，出產了多部經典之作，至今仍然令人懷念不已。近日英國就做了一項網上調查，邀請2,000名成年人影迷「一人一票」選出80年代最喜愛的電影，結果令人大跌眼鏡！

提到最愛的80年代電影，大家可能第一時間會估是史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）又抑或會是他監製的《回到未來》（Back to the Future）以及湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲》（Top Gun）。但最終這些電影被1987年已故男星柏德烈史維茲（Patrick Swayze）的代表作《辣身舞》（Dirty Dancing）擊敗，算是爆了一個小冷門！

《辣身舞》當年上映時大受歡迎票房大賣，更掀起跳「辣身舞」的熱潮。除了影片之外，就連片中的主題曲《(I've Had) The Time of My Life》亦同樣受歡迎，最終更擊敗電影《穿梭夢美人》（Mannequin）的大熱主題曲《Nothing's Gonna Stop Us Now》（即林子祥《敢愛敢做》原曲）勇奪《奧斯卡金像獎》最佳原創歌曲。在十大位置之中，多部經典動作片如《虎膽龍威》 （Die Hard）、《未來戰士》 （Terminator）、《奪寶奇兵》 （Raiders of the Lost Ark）、《帝國反擊戰》（The Empire Strikes Back）以及《異形續集》（Aliens）等都有入圍，唯獨是當年「打」遍天下的史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《第一滴血》（First Blood）首兩集卻沒有入圍，令人意外！

80年代10部影迷最喜愛的電影

1.《辣身舞》(1987)

2.《回到未來》 (1985)

3.《E.T.外星人》(1982)

4.《壯志凌雲》(1986)

5.《虎膽龍威》 (1988)

6.《未來戰士》 (1984)

7.《奪寶奇兵》 (1981)

8.《帝國反擊戰》(1980)

9.《捉鬼敢死隊》（1984）

10.《異形續集》（1986）