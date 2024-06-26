楊丞琳頻失言損人氣　新加坡開唱貼文「0留言」

台灣女星楊丞琳與李榮浩結婚後，工作重心轉往內地發展。近年，她不時亮相內地各大綜藝節目，唯因多次失言鬧出風波，令她在台灣的人氣下滑。近期正在舉辦巡迴演唱會的她，日前透過社交平台宣布要到新加坡開唱，表示「新加坡的朋友～我們暑假見，想你們啦」。

可惜貼文一出卻未有粉絲留言，出現了「千人按讚0留言」的情況。唯獨內地的官方工作室及個人版面社交平台則獲大批粉絲湧入留言。「千人按讚0留言」的情況，出於當日她的言論受到爭議，以及演出失準後，不少人到其社交平台留言作出狠批，群情洶湧下她需要關閉留言功能，以息民憤。但至今仍未開通留言功能所致。

事實上，楊丞琳因多次失言拖垮事業令人氣下滑。2022年她在節目上說「在台北吃海鮮蠻奢侈」，接著又強調「我在台北長大，但我是廣東人」，掀起不少台灣粉絲的怒火。另外，她在內地河南鄭州舉行巡演時又再度失言，表示稱「河南人不可以這樣子啦，你們有些名聲了欸！你們知道吧？」、「愛騙人的事情，不要騙我」，讓內地網友感到傻眼。近期她亮相《歌手2024》表現不佳，即引來網友肆意批評。