峇里島Beach Club　泳池派對夠盡興

炎炎夏日,想暢泳兼享派對般熱鬧的話,不妨到印尼峇里島一趟。當地沿海風景區開設了不少集合游泳池、餐廳等多種設施於一身的Beach Club,客人可在明媚陽光下放鬆身心,同時聆聽DJ播放音樂,想食想玩想Hea悉隨尊便。要數當中氣氛最熾熱的,首選該島彰古區(Canggu)內的Beach Club,其中一間便設有3個泳池、7間餐廳及10間酒吧,規模超誇張!另外努沙杜瓦(Nusa Dua)及北庫塔(Kuta Utara)亦各有氣氛截然不同的話題Beach Club,必有一間啱你心水!

最大規模 玩得痛快

位於彰古區長170米海灘之上的Finns,堪稱為峇里島最大規模的Beach Club之一,擁有多達3個泳池、7間餐廳及10間酒吧,並設有大型派對場地,每天有DJ和歌手進行表演,無論設施齊全程度抑或人氣指數均屬數一數二。這裏設有3種入場收費方式,最熱門是租用一張圍繞泳池池畔的沙灘床(分別有單人、雙人及團體等多種選擇),便可一整天使用各種場內設施,而入場費更可抵銷飲食費用。只見這裏無論是泳池及沙灘都人頭湧湧,非常熱鬧。其中一個大泳池配有看起來像浮島的躺椅,並貼心地設有池畔酒吧,令你足不出池便可享用雞尾酒及啤酒。另外亦設有兒童池,小朋友亦可玩個痛快。這裏的食物質素同樣講究,各間餐廳的菜單不一,從美式漢堡到日本料理任君選擇,還有一系列招牌雞尾酒和其他飲料,如果人多勢眾前往的話,建議你必點Party Basket,賣點係酒杯像個籃,容量達3升,分別有莫吉托、椰子、熱情果等5款利口酒口味,無論飲用或打卡都非常啱Feel。單人床收費IDR850,000起(約HK$405)。

斜坡之上 別有洞天

於2022年在努沙杜瓦開業的Canna Bali,是一家設在懸崖頂部、俯瞰大海的Beach Club。提供多種不同設施,包括有海邊餐廳兼酒吧Canna Lodge、戶外泳池Canna Deck & Pool、室內休閒空間Canna Sky、私人貴賓區Stone at Canna等,分布於懸崖頂部至海灘區的斜坡。當中更設有人工洞穴區Cave at Canna,深入洞內便會發現是一間Disco場所,內部裝潢模仿天然石頭和岩壁的紋理結構,融合了巴厘島風格和現代感的設計,配合昏暗的燈光環境和DJ的電子節拍炒熱氣氛,想徹夜狂歡可謂最適合不過。而處於懸崖的高級餐廳Cliff at Canna亦是亮點,餐廳設有落地玻璃,可從高處俯瞰沙灘和大海美景,菜單也會因季節而異,炮製出各種當地以至世界各地的時令美食,還有多款葡萄酒和創意雞尾酒等。另外,這裏還提供多種玩樂活動,無論是刺激的滑翔傘,抑或悠閑的水上獨木舟等,總有一款適合你。收費IDR750,000起(約HK$357,可抵銷飲食費用)。

地道風情 有機打造

於峇里島北庫塔Batu Belig Beach前開業的Mari Beach Club,絕對係當地一大著名蒲點!賣點是主打本土氣息,這裏的布置及設計呈現「小峇里島」感覺,例如場內入口的拱頂建築以阿貢火山為藍本,主打的無邊際泳池仿阿勇河形狀建造,拋光樓梯靈感來自島上的水稻梯田等,加上興建時大量使用竹子、木材及茅草等有機材料,令整個場地散發着不一樣的舒適自在氛圍。環繞泳池共提供14款不同座位區域選擇,包括可容納12人的VIP茅草小屋、亦有4人用的池畔躺椅等。用餐方面,既有餐廳提供豐富輕食及海鮮外,亦有池畔酒吧提供Paradise Spritz及Lemo Diablo等多款清爽雞尾酒。除了吃喝玩樂,這裏還提供傳統峇里島舞蹈以及利用木製旋轉鞦韆Ayunan Jantra進行的表演,充滿地道情懷又不失娛樂性。如果時間許可的話,建議大家要見識這裏美絕的黃昏景色,而晚上隨着DJ播出充滿節奏的音樂,令派對氣氛更為高漲!收費IDR250,000起(約HK$119,可抵銷飲食費用)。