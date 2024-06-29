峇里島Beach Club　泳池派對夠盡興

炎炎夏日，想暢泳兼享派對般熱鬧的話，不妨到印尼峇里島一趟。當地沿海風景區開設了不少集合游泳池、餐廳等多種設施於一身的Beach Club，客人可在明媚陽光下放鬆身心，同時聆聽DJ播放音樂，想食想玩想Hea悉隨尊便。要數當中氣氛最熾熱的，首選該島彰古區（Canggu）內的Beach Club，其中一間便設有3個泳池、7間餐廳及10間酒吧，規模超誇張！另外努沙杜瓦（Nusa Dua）及北庫塔（Kuta Utara）亦各有氣氛截然不同的話題Beach Club，必有一間啱你心水！

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最大規模 玩得痛快

位於彰古區長170米海灘之上的Finns，堪稱為峇里島最大規模的Beach Club之一，擁有多達3個泳池、7間餐廳及10間酒吧，並設有大型派對場地，每天有DJ和歌手進行表演，無論設施齊全程度抑或人氣指數均屬數一數二。這裏設有3種入場收費方式，最熱門是租用一張圍繞泳池池畔的沙灘床（分別有單人、雙人及團體等多種選擇），便可一整天使用各種場內設施，而入場費更可抵銷飲食費用。只見這裏無論是泳池及沙灘都人頭湧湧，非常熱鬧。其中一個大泳池配有看起來像浮島的躺椅，並貼心地設有池畔酒吧，令你足不出池便可享用雞尾酒及啤酒。另外亦設有兒童池，小朋友亦可玩個痛快。這裏的食物質素同樣講究，各間餐廳的菜單不一，從美式漢堡到日本料理任君選擇，還有一系列招牌雞尾酒和其他飲料，如果人多勢眾前往的話，建議你必點Party Basket，賣點係酒杯像個籃，容量達3升，分別有莫吉托、椰子、熱情果等5款利口酒口味，無論飲用或打卡都非常啱Feel。單人床收費IDR850,000起（約HK$405）。

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斜坡之上 別有洞天

於2022年在努沙杜瓦開業的Canna Bali，是一家設在懸崖頂部、俯瞰大海的Beach Club。提供多種不同設施，包括有海邊餐廳兼酒吧Canna Lodge、戶外泳池Canna Deck & Pool、室內休閒空間Canna Sky、私人貴賓區Stone at Canna等，分布於懸崖頂部至海灘區的斜坡。當中更設有人工洞穴區Cave at Canna，深入洞內便會發現是一間Disco場所，內部裝潢模仿天然石頭和岩壁的紋理結構，融合了巴厘島風格和現代感的設計，配合昏暗的燈光環境和DJ的電子節拍炒熱氣氛，想徹夜狂歡可謂最適合不過。而處於懸崖的高級餐廳Cliff at Canna亦是亮點，餐廳設有落地玻璃，可從高處俯瞰沙灘和大海美景，菜單也會因季節而異，炮製出各種當地以至世界各地的時令美食，還有多款葡萄酒和創意雞尾酒等。另外，這裏還提供多種玩樂活動，無論是刺激的滑翔傘，抑或悠閑的水上獨木舟等，總有一款適合你。收費IDR750,000起（約HK$357，可抵銷飲食費用）。

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地道風情 有機打造

於峇里島北庫塔Batu Belig Beach前開業的Mari Beach Club，絕對係當地一大著名蒲點！賣點是主打本土氣息，這裏的布置及設計呈現「小峇里島」感覺，例如場內入口的拱頂建築以阿貢火山為藍本，主打的無邊際泳池仿阿勇河形狀建造，拋光樓梯靈感來自島上的水稻梯田等，加上興建時大量使用竹子、木材及茅草等有機材料，令整個場地散發着不一樣的舒適自在氛圍。環繞泳池共提供14款不同座位區域選擇，包括可容納12人的VIP茅草小屋、亦有4人用的池畔躺椅等。用餐方面，既有餐廳提供豐富輕食及海鮮外，亦有池畔酒吧提供Paradise Spritz及Lemo Diablo等多款清爽雞尾酒。除了吃喝玩樂，這裏還提供傳統峇里島舞蹈以及利用木製旋轉鞦韆Ayunan Jantra進行的表演，充滿地道情懷又不失娛樂性。如果時間許可的話，建議大家要見識這裏美絕的黃昏景色，而晚上隨着DJ播出充滿節奏的音樂，令派對氣氛更為高漲！收費IDR250,000起（約HK$119，可抵銷飲食費用）。