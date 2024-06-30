【營事檔案】氣炸蝦多士

蝦多士是以蝦為餡料的炸多士，是香港懷舊的小食，一隻大蝦或蝦膠抹在麵包上，經油炸後會變得酥脆，可以是三角形、長方的、三文治式夾住的，有些更有加上芝麻。而今次就用了最簡單的方法，用上蝦膠以及氣炸的方法，減少用油量以及省去了調味以及剁蝦腸的步驟。

無蔬菜都可以加添營養

今次的麵包選用了奇亞籽麥包，為這道蝦多士加上了不同的營養及纖維。奇亞籽是超級食物之一，含有豐富的Omega-3脂肪酸、膳食纖維、蛋白質以及鈣、鎂和鋅等礦物質。奇亞籽的Omega-3脂肪酸有助於心血管健康，而高纖維則有助於腸道消化。因此除了進食蔬菜以外，在麵包的選擇上都可以增加不同的營養。

蝦頭重金屬

蝦肉含有蛋白質等優質營養，不少人士都喜愛進食蝦頭及蝦膏。而蝦頭是蝦類內臟的聚集處，因此可能會攝取到蝦的重金屬，甚至污染物、有害物質等，因此應盡量避免經常進食蝦頭。另外，海鮮類都是含有高嘌呤的食物，如患有痛風或高風險的人士應盡量攝取海鮮類食物。

氣炸蝦多士

材料：

蝦滑 1包

奇亞籽麥包 2片

雞蛋 1隻

調味料：

胡椒粉 適量

黑芝麻 適量

做法：

1) 麵包去邊對角切成四份，蝦滑加入胡椒粉拌勻備用

2) 雞蛋打散

3) 麵包抹上蝦滑，再塗上蛋漿，撒上適量黑芝麻

4) 氣炸鍋以用180度氣炸8-10分鐘至金黃色，完成

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。