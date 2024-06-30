台灣金曲獎︱熱狗孫盛希膺歌王歌后　李玟閃現頒獎禮

台灣第35屆金曲獎昨日（29日）假台北小巨蛋舉行，最終的華語歌王、歌后大獎由MC HotDog熱狗、孫盛希拿下，暌違7年再次推出新作品的草東沒有出席，則是一連得到最佳華語專輯、年度專輯、最佳樂團3大獎。

內地歌手許鈞擊敗林俊傑、周興哲，搶先奪下「最佳作曲人獎」，同時也是他得到的第1座金曲獎，不過他臨時缺席，因此由其他人代為上台領獎。

至於一生只能拿一次的「最佳新人獎」，由原住民女孩Makav真愛奪下，打敗原本呼聲很高的王ADEN和鳳小岳。

華語男歌手獎由MC HotDog熱狗奪下，由於他表演時出現咪沒聲音的失誤，再次上台自嘲感觸很多，但也不忘表示：「大家來看現場，就是要看歌手失誤、看歌手出糗，如果他真的唱得跟CD、串流平台一樣好，那你在家裏聽就好，幹嘛來現場聽」他補充笑說：「所以剛剛那個現場我相信是金曲獎百年難得一見的現場（表演）！」引來台下一陣掌聲和歡呼。

而孫盛希則奪得歌后，她在台上說：「沒想到是我，謝謝金曲獎，謝謝評審團，謝謝我的歌迷朋友一直聽我的歌。我出道十年，這個獎項對我意義很大，想要透過《Boomerang》專輯分享有趣的體悟，我覺得人生不斷丟出迴力鏢，他們會用任何形式及時間回到我們身邊，希望我們可以投入更多好的東西給予自己的人生，因為有可能會傷到自己、打到自己，或是給自己一個禮物。」最後，孫盛希一一感謝經理人、錄音師、公司和家人朋友們的支持，在最需要的時候陪伴她。

天后李玟去年7月離世，留給世人無限的遺憾，至今都還有許多歌迷努力幫李玟做點事，能不能再讓天后留下一點東西。但因為李玟的國籍關係，導致無緣拿到金曲獎「特別貢獻獎」，原本金曲獎安排王力宏獻唱致敬李玟，曾桃色醜聞纏身的王力宏卻因為被網民批評，導致整段演出取消，令眾人大呼可惜。最終李玟在第35屆金曲獎只出現在悼念音樂人環節，在大屏幕「閃現」數秒，而其他被緬懷的音樂人還有楊政道、蔡一州、馬尚仁、柯辰勳、黃凱宇、張燕清、鄭華娟、何厚華。

新科金曲歌王熱狗演出時，發生咪無聲的突發狀況，導致熱狗在台上「下跪」圓場。針對本屆的插曲，文化部在典禮後也正式表達歉意。針對熱狗演出時發生麥克風事故，初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。