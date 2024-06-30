那英《歌手2024》排包尾　聲淚俱下：我是不會唱了嗎？

內地天后那英做歌唱比賽導師做得多，可是她在直播綜藝節目《歌手2024》的表現一直處於不穩定的狀態，多次被發現走音、忘詞，因太緊張關係令其排名不如理想。而在上周播出的衝榜賽中，她更是排名墊底在第7名位置，令不少人相當驚訝。對此，在新一集節目播放的後台訪問中，她就透露難過心情及困惑，更表示：「我是不會唱了嗎？」最後還是忍不住落淚大談感受。

自節目播出後，那英的唱功受到不少質疑，不是走音就是忘詞，令網民直接批評低音不穩，高音有瑕疵，作為天后頗令人失望。而在上周的衝榜賽中，她選唱了金志文歌曲《突然想念》，歌曲旋律輕快，而她演繹時表現得輕鬆自如，整體表現不俗。

但在最後公布結果時，沒料到竟然排在第7名，當下宣布結果後令不少歌手大吃一驚，似乎難以相信。而那英本人亦沒想過自己會是墊底，她在受訪時表示：「我沒有想過，我那個時候已經不是緊張、害怕，就突然間茫然了。我就是在想，我怎麼混着混着把自己混到第七去了，我是愈來愈鬆弛了是真的，我是不會唱了嗎？我也不知道。」

一邊訴說心情時，她亦忍不住流下眼淚，還非常困惑的表示：「你說大家喜歡甚麼呢？還是說對我要求太高呢？其實我是不希望用這樣的方式被淘汰，我不會是因為排在第7名，頹了，我不是，我就是懷疑自己選曲是不是有問題，因為這些歌不是導演組在選。我也眼看着自己不停地找回自信，那種感覺，我還是會想選我自己喜歡的歌，因為你喜歡的歌，你就會在台上不停地動情，音樂騙不了人，音樂不能騙人。」