汪明荃升呢做楊門女將之首　呻羅家英唔肯教演戲

藝人汪明荃（Liza）突破花旦框框，在粵劇出品人暨總策劃彭美施的第八齣力作粵劇《忠烈楊門》中，由當年演無綫劇《楊門女將》的穆桂英，升呢首演楊門女將之首佘太君一角。今日（2日）她率領飾演楊家將的文武生及花旦，包括梁兆明、梁燕飛、梁非同、 宋洪波、李秋元、王志良、林穎施、陳玬橦、林芯菱、鄺紫煌、陳景銣、詹浩峰、曉瑜、梁煒康等出席記者會，公布一連四場新劇將於8月8日至11日假西九文化區戲曲中心大劇院公演。

彭美施更送上Liza肖像的蛋糕慶祝阿姐升呢登場，Liza在台上表示因首演老角及唱平喉，跟以往演出的粵劇不同，所以感覺好驚：「平時我係唱子喉，不過飾演80幾歲嘅角色就唔使打，都係做指揮嘅精神領袖，我覺得係新挑戰。（有冇諗番起當年飾演穆桂英？）都有，我都會喺個劇度唱番幾句《楊門女將》主題曲。（點解接呢個劇？）想同啲年輕一代演員合作，我都幾欣賞梁燕飛同梁非同呢兩位後輩。」問到分屬粵劇老倌的老公羅家英可會探班或指教？她說：「佢唔肯教我，因為個個老倌都有自己一套，加上今次有藝術總監吳美英指導，我覺得佢唔敢嚟探班，因為怕我做得唔好，我當學新嘢囉。」

彭美施感謝Liza粉墨領軍登場，指多打戲，還有文劇和講親情的戲親情戲。（想創造經典？）唔敢咁講，不過都覺得自己喺製作上有啲失控，下次唔會搞到咁大型。」而梁燕飛，梁非同及梁兆明齊表示難得有機會跟Liza合作，一定趁機向前輩請教。