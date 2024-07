開波先調情　玩得更盡興

雖然有性學專家唔建議睇四仔學曳曳,但係學調情就一定冇問題喇!皆因當中嘅男優同脫星個個都係調情高手,技巧出神入化,如果能夠學懂一招半式,你都可以變成調情專家!

搵啱對手

上床切磋,想享受到無比快感,就一定要搵啱對手,好似呢部Girlsway炮製嘅《The Hardest Job In The World》,搵來Kit Mercer、James Avalon等熟女脫星參演,佢哋嘅床上經驗豐富,調情技巧一流,而且能夠精準表達出自己嘅高潮感覺,對於想提升調情技巧嘅男士嚟講就最啱睇。

快慢有序

唱歌跳舞要有節奏感,其實調情亦係一樣,呢番說話係由參演Zero Tolerance Films製作嘅《Taking It In The Booty Like A Champ》,當中嘅一班脫星嘅見解。故事講述小鮮肉嚟求助,原來女友投訴佢欠缺調情技巧,因此搵脫星教幾招,而秘訣在於節奏感,動作要時快時慢,小鮮肉話頭醒尾,最後變成調情高手。

星級演繹

補習要搵星級導師,想提升調情技巧,當然要搵星級脫星指導啦!DORCEL推出嘅《Idol》,不但搵嚟四仔名導Liselle Bailey執導,更搵來星級脫星上陣,包括兩度奪得「最佳脫星」嘅Anissa Kate,仲有屢獲殊榮嘅Alice Martin,名副其實係星級演出陣容!事實上,單係睇佢哋嘅調情手段,加上肉緊表情及呻吟聲,已經值得一睇再睇。

碟評

調情技巧講求實用性,只係睇四仔亦要娛樂性,而從呢點嚟睇《Taking It In The Booty Like A Champ》可謂兩者兼備。如果想透視女人心嘅話,《The Hardest Job In The World》嘅熟女脫星經驗豐富,絕對有參考性,想睇星級脫星演繹,就一定唔可以錯過《Idol》喇!