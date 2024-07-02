開波先調情　玩得更盡興

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雖然有性學專家唔建議睇四仔學曳曳，但係學調情就一定冇問題喇！皆因當中嘅男優同脫星個個都係調情高手，技巧出神入化，如果能夠學懂一招半式，你都可以變成調情專家！

搵啱對手

上床切磋，想享受到無比快感，就一定要搵啱對手，好似呢部Girlsway炮製嘅《The Hardest Job In The World》，搵來Kit Mercer、James Avalon等熟女脫星參演，佢哋嘅床上經驗豐富，調情技巧一流，而且能夠精準表達出自己嘅高潮感覺，對於想提升調情技巧嘅男士嚟講就最啱睇。

快慢有序

唱歌跳舞要有節奏感，其實調情亦係一樣，呢番說話係由參演Zero Tolerance Films製作嘅《Taking It In The Booty Like A Champ》，當中嘅一班脫星嘅見解。故事講述小鮮肉嚟求助，原來女友投訴佢欠缺調情技巧，因此搵脫星教幾招，而秘訣在於節奏感，動作要時快時慢，小鮮肉話頭醒尾，最後變成調情高手。

星級演繹

補習要搵星級導師，想提升調情技巧，當然要搵星級脫星指導啦！DORCEL推出嘅《Idol》，不但搵嚟四仔名導Liselle Bailey執導，更搵來星級脫星上陣，包括兩度奪得「最佳脫星」嘅Anissa Kate，仲有屢獲殊榮嘅Alice Martin，名副其實係星級演出陣容！事實上，單係睇佢哋嘅調情手段，加上肉緊表情及呻吟聲，已經值得一睇再睇。

碟評

調情技巧講求實用性，只係睇四仔亦要娛樂性，而從呢點嚟睇《Taking It In The Booty Like A Champ》可謂兩者兼備。如果想透視女人心嘅話，《The Hardest Job In The World》嘅熟女脫星經驗豐富，絕對有參考性，想睇星級脫星演繹，就一定唔可以錯過《Idol》喇！