惠僑英文中學　發掘潛能育英才　奧運新星展成果

【營業資訊】惠僑英文中學在石硤尾區辦學逾半世紀,素有美譽。學校以「學生為本」為辦學理念,期望以學生的特質及行為習慣為切入點,因材施教,發掘學生多元潛能,為社會培育人才。作為直資學校,惠僑投入大量資源提供豐富多元的學與教活動,為學生提供全面、優質、適切的學習條件;同時照顧新生不同需要,在校園生活及學習方面提供支援,讓學生在愉快的校園環境中健康成長,成為「毅勇忠勤」兼備、富責任感的有為青年。

發掘獨特潛能 綻放個人光芒

惠僑深明培育「專才」的重要性,重視學生的個人發展,積極於課堂外開辦不同類型的多元活動,致力提供讓學生鑽研的平台,把個人興趣激發成獨特的潛能,不論是現時就讀於惠僑的學生或是已畢業的校友在各方面都卓有成就。2024巴黎夏季奧運會,校友盧蔚豐及楊霈霖分別出戰男子跆拳道(68公斤以下)及女子羽毛球雙打,是次均是兩人首次征奧。當中盧蔚豐更是自2000年跆拳道正式成為奥運項目後,首位以中國香港運動員的身分取得奧運跆拳道入場券,成為24年來香港跆拳道第一人。此外,為加深學生對中華文化的認識,提升對國家的歸屬感,該校於2023年成立龍舟隊,成軍短短幾個月內已在學界賽事中問鼎三甲,更於2024年學界錦標賽中橫掃7個大獎,當中包括2金2銀的優異成績,及後在「青年公開錦標賽U24」取得1金1銅,更獲邀參加旅發局舉辦的國際龍舟邀請賽。上述種種學生成就,無不印證惠僑在專才訓練上的的成功。

升中無縫接軌 關注新生需要

惠僑理解適應中學生活對中一新生來說是一項挑戰,因此致力透過各種活動協助學生順利過渡,例如舉辦中一迎新歷奇營、「從『一』而『中』計劃」及「朋輩輔導計劃」等等,迎新歷奇營透過各種群體活動,讓學生彼此建立關係,增強溝通技巧,為新學年的校園生活作好準備;「從『一』而『中』計劃」透過訂立目標,並於每學期進行檢視,讓中一學生了解自我;「朋輩輔導計劃」由高中學長姐定期與初中新生聚會,通過輕鬆的小組聚會,和學弟妹分享校園經驗與學習心得,建立互助互信的關係,讓學弟妹體驗「惠僑一家」的關愛文化。另外,新來港學生面對陌生的環境,或會有適應困難而感到惶恐不安。惠僑推行「新來港學童適應計劃」多年,且成效顯著,由資深社工帶領學生參與不同的小組培訓,更會走訪香港社區及著名地標,擴闊生活圈子,融入香港開展新生活,亦提供英語輔導,以有趣生動的學習活動,消除學生學習英語的恐懼,體會英語的趣味。

培養自律品德 建立積極人生

該校更重視學生的德育發展,藉着團隊訓練,培養學生成為自律守規、自信盡責的新青年,更期望學生在各項社區活動中培養同理心,關注社群,實踐「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」的關愛精神。因此,所有中一學生均需加入制服團隊,透過步操、升旗訓練、野外定向、急救課程等,培養自理能力和服務精神;學生積極參與社區服務,接觸及了解社會不同階層的人士,在回饋社會的同時,培育品德及提高公民意識。例如在盂蘭節派米活動中照顧長者;又於社區活動中設置攤位遊戲,協助宣揚社區精神。這份熱切服務的心志,以及和諧的校園氣氛,使學校獲得教育局頒發「連續十年或以上關愛校園」的殊榮,這個獎項無疑是對惠僑的關愛文化作出讚揚和肯定。

“Not only a school, but also a family with love.”是惠僑多年來的辦學願景。惠僑校風純樸,師生間彼此關愛,一直秉承「學生為本,多元發展」的教育理念,同舟同心,為社會培育未來的棟樑。

學校資料:

地址:九龍深水埗石硤尾偉智街17號

電話:2777 6289

電郵:wkc@wkc.edu.hk

網址:www.wkc.edu.hk