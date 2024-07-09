日月潭新酒店　私家風呂賞湖景

位於台灣南投縣的淡水湖泊日月潭山明水秀，且環境幽靜，是不少人度假的心水之選。近期該湖泊有不少話題住宿設施登場，剛於6月便有國際酒店集團在此開設擁有203間客房的全新酒店，除了甚多房型選擇外，每間客房均配備私人溫泉池，讓你可邊泡湯邊享受絕美湖景。另外，還有兩間經翻新的日月潭酒店同樣備受旅客注目，絕對令人想先住為快！

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房內獨享 冷熱雙池

如果經常外遊的話，應該有對美國溫德姆酒店集團略知一二吧！該集團旗下有逾9,200間酒店分布於世界各地，於6月便在台灣南投縣開設了日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。酒店樓高13層，共設203間客房，面積由37至62平方米不等，提供7種房型選擇，一大賣點係所有客房均設有私人溫泉浴池，並且有半數客房配備日月潭地區難得一見的冷熱雙湯池。部分客房如行政湖景客房的溫泉池能邊泡湯邊飽覽湖景，絕對係雙重享受。餐飲方面，既有主打創意粵菜料理的中餐廳邵，亦有以亞洲和歐陸特色料理為主的全日餐廳饗沐，另有大廳酒吧月影，以及運動酒吧提供各種酒水和輕食。酒店亦包含健身房、露天泳池、酒吧、水療中心、大眾戶外湯池等設施，還有多功能會議室和可容納250人的宴會廳，距離酒店50米還有附設多項遊樂設施的魯魯札札咖啡親子館，讓大人小朋友可玩樂同時用餐。房租每晚NT$9,587起（約HK$2,283）起。

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重修登場 行政酒廊

毗鄰日月潭的雲品溫泉酒店，以全館207間客房都可享270度湖景而聞名。早前趁開業滿15周年之際，酒店斥資上億新台幣、歷時5個月進行大型裝修。是次翻新的主題為「大自然」，焦點落在酒店3樓新增的雲水行政酒廊，設計採用意大利托斯卡尼花園風格，裝潢華麗精緻，設72席座位，只有入住指定套房及住房專案的旅客，可憑着專屬房卡自由進出。行政酒廊有着充足的自然光線和270度的日月潭湖景，並供應多達30道的意大利經典料理，例如托斯卡尼羽衣甘藍沙律、佛羅倫斯牛肚包等，加上全日開放兼可位上點餐，享受豪華的餐飲體驗。裝修後另一焦點是全新裝潢的酒店大廳，內裏更放有兩款巨型生態缸裝置藝術，其一是移植了九九峰秋海棠和蘇加那秋海棠等19種原生、瀕危秋海棠物種的花染木生態缸。酒店還提供讓住客參與體驗的綠廊散策，帶大家到訪森林認識台灣原生自然生態，並順道參觀酒店的有機香草花園。房租每晚NT$8,405起（約HK$2,001）。

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蔣公住所 全面改造

經營台北漢來大飯店等多間著名酒店的漢來飯店事業群，將於今年第3季在日月潭涵碧半島最高點推出旗下首間度假酒店漢來日月行館。該酒店前身為蔣介石最著名的下榻住所，四周被山水環抱，可飽覽日月雙潭景觀。酒店樓高12層（地下3層），由國際級建築師李瑋珉操刀設計，斥資逾NT$11億（約HK$2.6億）、耗時數年全面改造，共提供92間客房和套房，面積從49至375平方米不等，裝潢以沉穩的木色為主調，最大特色是每間房都設有專屬露台和溫泉池，置身房間便能享受日月潭270度美景，更可體驗採自深度1,600米、號稱「全台最純淨美人湯」的碳酸氫鹽泉。酒店同時設有全日餐廳和粵菜餐廳，將環球美食結合本土食材，炮製出多款滋味佳餚，並提供桌邊料理餐酒。若想享受特別用餐體驗，則可到位於11樓的Sky Lounge，設有現場音樂表演，營造輕鬆浪漫氣氛。另外，酒店附設可容納22桌的宴會廳和湖畔證婚露台，適合用作晚宴和婚禮宴會等活動。