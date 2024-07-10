賴彥妤用6個鐘頭開解救朋友一命　推香薰品牌做埋法律顧問

娛樂新聞主播賴彥妤（Vivienna）向來是朋友圈中的樹窿，試過憑三寸不爛之舌，用6個鐘頭開解朋友成功救回一條寶貴生命，她爆出不少圈中人對前途感到迷惘致情緒困擾，認為最有效的減壓方法就是玩，她就樂於做這個陪玩角色。

賴彥妤在疫情期間修讀了一個韓式香薰爉燭導師牌，近日在觀塘開設工作室，推出自家香薰品牌，希望透過慢活手作梳理情緒，同時她又執筆寫書，將自己由英國讀書、選港姐，到電視台奮鬥及法律工作生涯的經歷，寫成人生語錄，望引起社會關注社會上情緒健康問題。自言自己也曾因為失言而陷入網絡欺凌漩渦，試過䁥埋半個月不見人，失去目標，友人發現她不妥，幾經開解和陪伴才成功走出困境：「疫情期間大家嘅正能量好似被病菌侵蝕咗，發覺身邊不少朋友都有情緒困擾問題，曾經有個男性朋友半夜打畀我，話坐喺窗邊想輕生，當時好驚訝因為個朋友向來好樂觀，無察覺佢情緒異樣，同佢傾咗6個鐘，終於勸服佢。」她不開名指出多位圈中好友，因入行一段時間，找不到目標而感到迷惘，會飲酒亂發脾氣，問她如何作出開解？她笑說：「我係朋友圈入面嘅開心果，帶佢玩囉！玩乜都得，每日做一件令自己開心嘅事，好似飲杯珍珠奶茶或者畫畫，就係最簡單的紓解方法。」

Vivienna指曾有風水師批她有導師運，當時她正在讀法律，從無想過會成為情緒健康大師，下一步她希望回饋社會，做社會服務到不同的機構和學校作分享。記得初入行時，家人曾有微言，不想她放棄做律師，但她覺得只要站在合適的舞台，也能發光發亮，但她仍尊重家人意見，沒有完全放棄律師界，除完成法律碩士課程，亦不停考試，現時在律師行兼做法律顧問一職：「好似上年拍《Law霸女神》節目，接觸番律師工作，又認識咗一班法律界新朋友，係相輔相成。」而今次出書除了由關文深監製外，還有一位大狀朋友為她寫序。

早前她拍了多輯靚相，包括跳芭蕾舞及扮學生外，還有多張情緒管理照，一時笑一時喊，大考演技，笑言拍喊樣時只想着與男友鬧交和分手的情景，透露現時無拍拖，希望找到一個三觀接近的另一半。問到下一步是否推出寫真？她笑說：「今次止住渴先，之前拍《逆天奇案２》要勾引方力申，網民反應唔錯，如果今次反應好，不排除再有突破性感演出。」自言希望拍劇挑戰任何角色，不介意演醜角和精神分裂角色。