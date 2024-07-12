餅店品牌之選　月餅口味多選擇

中秋月餅的口味百花齊放，除了酒店出品，坊間也有小店和連鎖店推出應節月餅，除有不同口味選擇，部分亦為客人推出早鳥或不同優惠，選擇就更方便。

清新茶「餅」

吃月餅來杯茶最是消滯，本地甜品店今年推出2款口味，茗茶月餅禮盒內有伯爵奶黃、茉莉花茶杧果、焙茶果仁及抹茶紅豆4款口味，另一款就是人氣金沙奶黃月餅，即日至8月16日預訂，可享88折優惠。

邊吃邊賞月

本地涼茶品牌今年推出全新嘗月中秋禮盒，盒子以維港夜景和獅子山作主題，再加電子燈裝飾，內有迷你流心奶黃、宇治抹茶和陳皮豆沙月餅，其他還有引入台灣品牌的鳳梨奶黃月餅和新加坡製作的貓山王榴槤冰皮月餅，客人預訂會有優惠價，指定會員和信用卡會有額外優惠。即日至9月15日的逢星期一，會員選購禮券或e券，可享95折，即日至9月15日以積分換購，可享現金折扣優惠。選購指定數量禮券或e券，會送上自家甜品或至尊珍品滋補湯。

軟萌可愛

可愛的卡通公仔或圖案，最是吸睛，本地連鎖快餐廳今年除有金裝月餅系列，包括雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉和雙黃陳皮豆沙月餅外，還有新登場的卡通公仔流心抹茶奶皇月餅，老少咸宜。即日至7月28日前預訂，可享低至48折，於網站選購會送電子現金券。於門市惠顧指定口味月餅，會送現金券，門市選擇流心抹茶奶黃月餅加一盒金裝月餅，可用優惠價購買卡通公仔環保袋。

清涼透心

天氣炎熱，食雪糕最開心。雪糕品牌今年以以「Luna Wonderland．邂逅星月美夢」為主題，推出11款雪糕月餅禮盒。全新研發的幻彩‧脆影是雙層脆皮月餅尊貴禮盒，醇‧美月禮盒吃出咖啡和朱古力獨特風味，星‧享聚雪糕馬卡龍加入新款雲呢拿藍莓口味，特別版的星旅‧尋月會有限量版的電車模型，獨一無二。即日至8月19日，客人可享68折優惠，指定會員或信用卡可享65折。選購2盒月餅或以上，可獲單球雪糕券及雙球雪糕買一送一優惠，買更多的話，還有不同種類的優惠券。

星洲美味

去新加坡，除了享用地道炒蟹、肉骨茶等，當地亦有很多美食。今個中秋，有主打千層蛋糕品牌設計了鹹奶黃月餅千層蛋糕外，更引入新加坡榴槤冰皮月餅品牌的中秋系列限定禮盒，月餅選用馬來西亞彭亨州12年的老榴榴槤，品種包括貓山王和XO等，兔仔迷你月餅是鹹蛋奶黃口味，選用貓山王榴槤餡，造型可愛。另外有個別的貓山王、XO、金鳳、D24、紅蝦等口味，還可以選至尊版、經典版和酒香版等禮盒配搭。品牌更推出香港限定款HF88麻薯月餅，這款新培育榴槤品種加入麻糬，苦中帶甜夠特色。即日至8月20日，選冰皮月餅禮盒會有低至65折的早鳥優惠。

多重優惠

買月餅有不同優惠選擇，總有一款合你心水。本地糕餅品牌今年推出「貳肆明月 (The Luminous Moons)」主題的2款月餅禮盒。口味有黃金奶黃、濃香日本金芝麻、十勝紅豆麻糬和蜜餞蜜柑，配以印有祥雲和燈籠等圖案的禮盒，今年品牌推出不同優惠選擇，於即日至9月2日訂購會有早鳥優惠，選購三件陸月‧迷你雜錦月餅或禮券，額外送多一盒，門市購買指定雜錦蝴蝶酥禮盒或單味蝴蝶酥禮盒，可獲肆月‧迷你雜錦月餅禮券。