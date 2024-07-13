延遲吃早餐　減脂效果翻倍？

進食早餐對於健康有多種好處，例如加速新陳代謝，保持一整天的精神等，但相信仍會有部分減肥人士會為控制熱量攝取而戒掉早餐，而外國就有研究顯示，將早餐時間延遲90分鐘，然後將晚餐時間提早90分鐘，就能讓減肥效果增加一倍。

這項研究是由英國薩里大學（University of Surrey）進行，為期10個星期，並將16名年齡介乎29至57歲的研究者分為兩組，包括一般組和實驗組，前者可在一般正常時間內進食任何想吃的食物；而後者則會延遲90分鐘進食早餐，晚餐也會提前90分鐘進食。研究結果顯示，實驗組人士所減掉的脂肪比一般組多約1倍，反映出由於用餐時間受限制，導致胃口降低，其中約有57%人士認為所吃的東西也有減少。

雖然這項只是小型實驗，但仍可以從中得知，限制用餐時間對於控制熱量攝取有顯著效果，正如現時流行的168、204等的間歇性斷食，加上提前進食晚餐可更早分解脂肪，避免囤積於體內。不過，這項研究的實驗組人士也有表示，雖然此飲食法對於減脂有幫助，但難以配合社交生活和日常習慣，較難持之以恒地實踐。因此，大家或可按照自己的生活習慣，調整延遲進食早餐和提早晚餐的時間，讓自己減得輕鬆又開心。