【Bethの食卓】熱情果點切最好？

今星期收到好村民送來熱情果給我們品嘗，一打開被它的香濃氣味吸引住，這時才想起原來7月至9月這段時間正是熱情果盛產季節，值得介紹分享一下！

熱情果好處多多，它有去油膩、幫助消化，改善皮膚乾燥及嘴巴破等作用。對於咽喉炎、牙周炎、粉刺、痔瘡等也有促進改善作用，也被認為具有醒酒作用。故熱情果有「果汁之王」美譽，它的金黃色澤來源是「類黃酮」，有很好的消炎作用。加上它含豐富維他命B、C、葉酸、多酚類，能保養血管、暢通血液、提高鐵的吸收，改善貧血、防止動脈硬化，更有抗老、抗壓力的效果！泛酸能幫助維持血糖平衡與能量供應，香酚則有紓緩壓力焦慮、幫助放鬆與助眠等好處。

不過，雖然熱情果一般體質者都適合，但因為熱情果味酸，若是有腸胃不適症狀者則不建議多吃。還有腎臟病患及洗腎患者，因為尿量減少，鉀容易排不出去，所以亦不能多吃。

熱情果的食用方式

熱情果怎麼切？若是直接剖半非常容易讓果汁四溢，最建議的切法是只切上方1/4處，直接用湯匙挖出果肉，不但不沾手，也不用另外準備容器盛裝。又可用果汁機打成汁，接着再用細篩網過濾掉籽和渣，就是百分百的百熱情果汁了。果汁除了飲用，熱情果還能做成雪條、果醬、涼拌、醃漬等。

熱情果在選購的時候，要確認氣味香濃，果皮深黃；深紫或深紫紅都可以，外觀豐圓飽滿、光滑、新鮮清潔，顏色鮮艷以及具重量感者為佳。如果是買回去馬上就要吃，選擇果皮有自然凹陷、起皺紋的外貌，代表較熟。香甜味愈濃，代表熟度愈高亦較甜；反之未有皺紋呈光滑度高則較酸。

大家也可搖一搖熱情果，如果有明顯的「水聲」，代表裏頭的內膜已經破掉、果肉分離，這樣的熱情果口感差，味道也會較酸喔！而最好是室溫保存，買回家放在陰涼通風處約能存放1周左右，這段期間表皮會慢慢開始變皺，甜度也會略為提升，因此不喜歡太酸的人可以把熱情果多放2至3天，待表皮出現微微的皺折再食用。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com