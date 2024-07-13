菊梓喬期待愛情來臨：我都一把年紀囉！

歌手菊梓喬（Hana）近日接受訪問，提到早前在《第45屆十大中文金曲》勇奪最佳中文唱片獎，她表示很感謝歌迷：「真係好感激依家仲有人真金白銀去買唱片，有時去唔同地方登台，歌迷拎住一大疊唱片畀我簽名，真係好感動。」講到加入新的唱片公司，她坦言非常習慣：「因為入行半年之後已經同老闆何哲圖（Herman）簽約，而新公司嘅班底都係一向合作開嘅同事，所以非常放心。」

講到歌路方面，她希望走浪漫搖滾嘅風格：「我都係循呢個方向創作，一種好激昂、好轟烈、好Rock嘅戀愛態度，唔係嗰種細水長流、淡淡然嘅愛情感覺！ 」她指這也是其愛情觀， 雖然可能現實實現不到， 但希望把這種幻想放入歌曲中。

很多女歌手為專注事業而放低愛情，但她就非常歡迎愛情的來臨：「講真，我都一把年紀囉！有對嘅人當然唔會錯過啦！何況依家都冇藝人唔可以拍拖呢樣嘢！雖然我由細到大都習慣照顧人，但搵對象都希望搵到一個能夠照顧我嘅人，當我係掌上明珠，想有小公主嘅感覺。」她謂如果找到對的人，不排除亦不介意閃婚。

另外，她早前透露自己在家裏設計了一個創作空間：「好開心可以喺屋企，搵到一個有海景一望無際嘅地方作為創作空間，感覺好舒服，因為咁樣而寫咗好多歌，但因為公司要求比較高，希望喺一個月之內可以有新歌帶給大家。」

而在訪問中，她更分享她人生中之最，她指最討厭的就是吃辣：「我係一啲辣都唔可以接受，如果唔小心食咗辣嘅嘢，我會變到好煩躁同發脾氣，打人甚至亂丟嘢！」而講到她最愛就是令自己開心：「我好鍾意氹自己開心，例如今日開工前會獎勵自己睇一套好鍾意嘅卡通片，當日心情就會變到好好。」至於她最嬲就是別人駁嘴：「可能我係大家姐嘅性格，人哋駁嘴，我會好嬲，可能自己EQ低啦，但我好肯定我會係一個好媽媽，我會選擇以放養式去養育小朋友，所以佢哋絕對唔會駁嘴，所有小朋友都好喜歡我。」