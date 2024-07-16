龍婷暗撻「已婚」演唱會揸Fit人　車廂搶韁激咀

現年43歲的龍婷參加《中年好聲音》雖然三甲不入，但唱功出色的她仍簽約無綫成為歌手，全力發展歌唱事業。龍婷專注唱歌工作，對於私生活一直保持低調作風，但有傳龍婷與資深演唱會製作人、現年65歲的丘亞葵約會，更被影到在車廂內激吻。

有指龍婷日前完成工作後，即急急去會合丘亞葵約會，當日丘亞葵親自架車在龍婷出席活動的場地附近等候她，兩人先到了九龍灣一家商場，龍婷走到一家車仔麵店搵位，丘亞葵則到戲院買定電影《九龍城寨之圍城》戲飛。之後兩人一起用餐，在角落位置撐枱腳，兩人有說有笑，期間有粉絲認出龍婷要求合照，丘亞葵亦會耐心等待。他們睇完戲後，又去了食米線，龍婷望住丘亞葵的眼神甜絲絲。

兩人食完米線，便到停車場取車，龍婷還翹住丘亞葵的手臂。而當走到僻靜無人之處，龍婷更把手放到丘亞葵的屁股上，並輕輕拍打了幾下，男方則顯得相當受落。二人在車廂內情到濃時，龍婷甚至主動將身軀挨向丘亞葵，輕搭對方膊頭，把嘴伸向丘亞葵，然後兩人便親吻了起來。龍婷曾在訪問中表示擇偶條件是喜歡成熟型，年紀大些經驗和能力都會強些，相信丘亞葵便是她的理想人選。

據知，丘亞葵已結了婚，有一名女兒在日本留學。早前亦與老婆一起出席聚會，至於現時的婚姻狀況的確耐人尋味。