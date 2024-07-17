建造業港九新界DSE放榜資訊站特設建造業MBTI「職時快測」探索建造業多元化工種

建造業議會主席何安誠教授工程師，以及一眾業界代表將分別到訪旺角資訊站，派發宣傳單張，向考生以及市民介紹建造業未來的發展前景及優勢。（機構提供）

【特約報道】建造業界聯手舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」昨今兩天在港九新界各地設置DSE放榜資訊站，派發最新升學就業資訊，反應熱烈，不少考生及家長主動索取宣傳單張，及查詢建造業發展前景。建造業議會主席何安誠及執行總監鄭定寕分別到訪旺角及銅鑼灣資訊站，鼓勵考生放眼正值數碼科技轉型、發展潛力優厚的建造業，機遇不遜傳統升學途徑。而一眾建造業的業界代表亦無懼炎夏到資訊站派發宣傳單張，向年輕人介紹建造業未來的發展前景及優勢。很多考生更即場玩建造業MBTI「職時快測」，以了解自己的個性及興趣，並初步配對適合的課程及崗位。

建造業MBTI「職時快測」 探索建造業多元化工種

建造業議會主席何安誠教授工程師寄語年青人：「不論是升學或就業，最重要是找到適合自己的發展。建造業工種多元化，加上未來十年有多項大型基建項目展開，總工程量每年將達2400億港元至3750億港元，有大量不同的崗位為有意入行的年輕人提供就業機會，帶來亮麗前景。」

今年建造業界DSE放榜資訊站特別設計了建造業MBTI「職時快測」，旨在幫助考生更好地認識自己，找到專屬的職業發展方向。測驗共有一系列涉及日常生活、工作場景等多個方面問題，系統將根據答案分析出答題者的性格特點，並推薦合適的建造業工種。「職時快測」圖文並茂地介紹了逾16種的崗位，涵蓋前線工匠至幕後專業人員，望大眾對建造業有更深入的了解。

配合DSE放榜活動推出「晚安大小姐」師兄版 號召年輕人加入建造業大家庭

為迎接DSE放榜並吸引年輕人加入建造業，計劃更於日前在社交媒體平台推出最近網上大熱的「晚安大小姐」師兄版，由兩位年輕的職安真漢子師兄，大跳「晚安大小姐」的魔性舞步，透過重新填詞道出建造業的諸多優點，如高薪酬、良好的職業前景和多樣化的工作環境。

個案分享：女泰拳手學紥鐵泥水 興趣工作相輔相成

事實上，不少年輕人投身建造業後，不但獲得多項獲牌照認可的謀生技能，事業穩定發展，還確立長遠人生目標。鄭琬愉（Emily）本是泰拳運動員及教練，新冠疫情期間生計受影響，於是報讀香港建造學院土木工程高等文憑課程，希望事業有更長遠穩定的發展。泰拳訓練所得耐力讓Emily很快適應紥鐵、泥水、釘板等實習工作。Emily目前是一年級學生，堅持日間上課，課後操拳、打比賽。她期望畢業後接受學院就業配對服務入行，並繼續追逐泰拳夢，工作與興趣相輔相成。「泰拳有年齡限制，一般去到30歲後就要考慮轉行，趁現在我還年輕，讀書考取專業資格，裝備好自己，為職業及生活奠定出路，30歲後就不用為此徬徨。」Emily寄語考生，成績不是一切，最重要是心態，心態影響未來。

個案分享：地盤助理管工化身廣告主角吸新血

黃皓暉（阿暉）中學畢業後因未來感到迷茫，7年前在母親鼓勵下報讀香港建造學院修讀屋宇建造監工高等文憑課程。阿暉性格好動，從前線工作中獲得很大滿足感。而他卓越的工作表現更讓他獲得2023建造業傑出青年得獎者(前線工程人員組別)。「每一個項目都充滿著不同細節，富挑戰性及趣味。每次見到建築物由零到有，並在這路上認識到不同的人，獲得對方的肯定及認同，令我得到很大成功感。」阿暉同時積極參與不同建造業推廣活動，例如拍攝建造業議會月曆及建造業推廣計劃近期大熱短片「 入行喇大師兄」、參與共創明Teen計劃等，以自身經歷吸引年輕人入行。他寄語考生不要單憑公開試成績妄斷將來發展，「只要找到有興趣的工作，任何人都可以發光發亮。」

前線後勤逾140項工種 數碼化全面改善工作環境及形象

建造業單是前線專業工種已達142項，除了大眾時有耳聞的釘板﹑紥鐵，亦涵蓋機械設備操作員、幕牆及玻璃工及隧道工等；另有專業人士如建築師﹑工程師﹑測量師﹑營造師及城市規劃師等，提供多樣化的職業選擇。無論是操作機械還是規劃管理，建造業都能滿足不同興趣的需求。近年，業界積極推動數碼化，提升工程效率、安全性和行業形象，改善過去的刻板印象。建造業議會執行總監鄭定寕工程師呼籲年青人把握時機加入建造業：「建造業正值數碼科技轉型，逐漸廣泛使用如建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、數碼工程監督系統（DWSS）及建築機械人等創新科技，需要大量建造業知識型技術專才‌，為年青人提供了廣闊的發展空間。」

DSE不同成績考生均可報讀香港建造學院課程 升學考牌雙管齊下開拓康莊路

香港建造學院為中學生及有意轉職人士提供多元化課程。以完成兩年高等文憑課程學生為例，初入職薪酬可達$20,000或以上，平均起薪點高於一般大學畢業生。中六畢業生可選擇一年全日制文憑課程，DSE考獲5科2級（包括中、英、數）則可報讀兩年全日制高等文憑課程。兩者均學費全免、有津貼及提供終身就業支援，兼顧升學考牌，職涯規劃更彈性。高等文憑課程教授施工管理和監督工程質素，獲評為資歷架構第四級別，畢業生可擔任管理崗位，並可銜接其他學位課程，如入讀香港都會大學或 University College of Estate Management 指定學系更可獲學分豁免。完成在職培訓及相關學位課程後，加上工作經驗，可取得專業工程師資格，起薪點逾$40,000。