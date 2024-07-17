本日日本：東京SNOOPY特展　過百款商品加特色打卡位

每到夏天，東京銀座都會舉行「SNOOPY in 銀座」特展，每年都會有不同主題，售賣五花八門的史諾比商品及美食，《花生漫畫》中的一眾角色也會共聚一堂，與史諾比粉絲歡度夏季！踏入第26屆的「SNOOPY in 銀座 2024」主題是「Happiness is dancing！」，將於即日至8月5日於「銀座三越」舉行，除了有可愛的打卡位，亦帶來各種原創設計的雜貨，描寫史諾比和朋友們表演不同風格的舞蹈，例如人氣爆燈的霹靂舞、日本傳統盆舞、熱情的啦啦隊應援舞等，希望透過舞蹈來傳達幸福感。會場將集合過百款獨家周邊商品，例如「史諾比亞加力膠石」就有一系列手舞足蹈的史諾比圖案，值得整套收藏。還有史諾比換上傳統日式服裝、化身為旅館主人造型的吊飾，此外有充滿和風感的茶杯、印上日本景點的紙膠帶等。由於《花生漫畫》將在2025年迎接誕生75周年，多款紀念商品也搶先在銀座三越開賣，如隨身水壺、刺繡牛仔布袋等，粉絲千萬別錯過！「SNOOPY in 銀座 2024」亦將首次開設外賣咖啡店「Peanuts Cafe」，從設計到菜單都呈現《花生漫畫》中的美國西海岸風光，到時也會有與史諾比漫畫角色有關的食品及飲品，令人期待。當中包括使用全麥麵包的熱狗套餐，還會附送限量版貼紙，只在銀座三越才可享用啊！