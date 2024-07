本日日本：東京SNOOPY特展　過百款商品加特色打卡位

每到夏天,東京銀座都會舉行「SNOOPY in 銀座」特展,每年都會有不同主題,售賣五花八門的史諾比商品及美食,《花生漫畫》中的一眾角色也會共聚一堂,與史諾比粉絲歡度夏季!踏入第26屆的「SNOOPY in 銀座 2024」主題是「Happiness is dancing!」,將於即日至8月5日於「銀座三越」舉行,除了有可愛的打卡位,亦帶來各種原創設計的雜貨,描寫史諾比和朋友們表演不同風格的舞蹈,例如人氣爆燈的霹靂舞、日本傳統盆舞、熱情的啦啦隊應援舞等,希望透過舞蹈來傳達幸福感。會場將集合過百款獨家周邊商品,例如「史諾比亞加力膠石」就有一系列手舞足蹈的史諾比圖案,值得整套收藏。還有史諾比換上傳統日式服裝、化身為旅館主人造型的吊飾,此外有充滿和風感的茶杯、印上日本景點的紙膠帶等。由於《花生漫畫》將在2025年迎接誕生75周年,多款紀念商品也搶先在銀座三越開賣,如隨身水壺、刺繡牛仔布袋等,粉絲千萬別錯過!「SNOOPY in 銀座 2024」亦將首次開設外賣咖啡店「Peanuts Cafe」,從設計到菜單都呈現《花生漫畫》中的美國西海岸風光,到時也會有與史諾比漫畫角色有關的食品及飲品,令人期待。當中包括使用全麥麵包的熱狗套餐,還會附送限量版貼紙,只在銀座三越才可享用啊!