Marf同Day日本食玩瞓　自爆發福水腫

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf)今日（18日）現身商場預覽日本人氣角色「燦子」的攤位，Marf自言很喜歡卡通人物，覺得這些虛擬人物能給自己帶來很多正能量。

剛從日本回港的她表示，到日本的目的是為ViuTV劇集《那一天我們會紅》取景，而同是COLLAR成員的許軼（Day)亦有跟隨到日本，不過Day到日本的目的是旅行，Marf亦指有抽空與Day周圍吃喝玩樂，自爆稍有發福，不過仍然可以維持到形象：「都係肉眼睇到好似有少少水腫咁，未去到磅數肥，因為始終做嘢嗰陣都會有少少壓力。（拍劇壓力好大？）因為有要求，要長期保持住一個狀態，所以潛意識都會有少少壓力。」她表示最容易發胖的地方是臉部，非常易出現水腫，她指不會特別減肥，但會在日常生活中控制食的分量及勤力做運動來保持身形。

提到近日Marf經常和COLLAR成員一起拍跳舞片並放在網上分享，她笑言因為搬到新公司，練舞室和活動空間都比舊公司大，所以好有衝勁和大家一齊跳舞：「同埋最近大家成日一齊出活動，化晒妝更加有動力拍片。（新公司比舊公司好？）有好嘅，但都有唔捨得，最好係有個練舞室，我哋求咗好耐，同埋多咗個儲物室，可以放大家送畀我哋嘅禮物。」