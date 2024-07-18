周家怡拍劇肋骨裂開　與黃浩然演夫婦冇親熱戲

藝人黃浩然、周家怡、歐鎮灝、沈殷怡和黃祥興等人今日（18日）出席ViuTV原創劇《數字人生》（暫名）拜神儀式。劇集主要圍繞飾演一家三口的黃浩然、周家怡和歐鎮灝，講述他們墮入騙案的故事。

周家怡和黃浩然二人對上一次合作的劇集是《拳王》，扮演男女朋友，今次周家怡升呢做太太，不過她就指和扮演老公黃浩然然完全沒有親熱戲，笑言：「都好嘅，咁熟錫錫好奇怪。」黃浩然續指為了劇集角色的中年發福設定，刻意增加了約8公斤重，肚腩亦明顯突出：「我大概用咗兩個月增磅，平時食好少嘢，今次為咗增磅，我食足5餐，亦都刻意唔做運動。」周家怡在旁笑指覺得好神奇：「佢雖然有肚腩，但個肚腩係硬，肌肉肚腩。」

另外家怡透露為了今次拍劇，之前斷裂的肋骨，又再裂開：「因為未完全康復，依家又再拍戲，又再整親，啱啱又中咗甲型流感，病入膏肓。」表示現在每晚都好辛苦，除了睡不安穩，每次一轉身都會有劇烈的痛楚。至於歐鎮灝表示為了拍劇犧牲了練歌的時間，要等劇集完成才能夠開始錄歌。講到詐騙電話，周家怡和黃浩然表示每日都收到不明來電，問到他們有沒有試過上當受騙？黃浩然、周家怡和歐鎮灝都表示未試過，不論是騙財還是騙色。

同場，這次是黃祥興離開無綫後首部拍攝的劇集，他透露戲中與黃浩然是死黨兼歐鎮灝的契爺，戲份頗多。講到今次見回不少以前無綫的演員，他笑言好像回到TVB一樣，非常開心：「而且都見到好多新臉孔，好有新鮮感。」又言拍劇模式與舊公司相差無幾，都一樣是又趕又快。他亦透露接到了劇集及電影《寒戰3》，會到馬來西亞取景：「之前一直都冇乜工作，點知依家一嚟就3個。」又感激朋友會為他帶來合適自己的工作。