北上玩雪！夏日消暑重「圳」

夏日熱辣辣，有乜好過投入冰雪之中！其實深圳有很多玩雪熱點，如寶安區設有大型冰雪樂園，提供冰上滑梯及飄雪效果，讓人陶醉在浪漫雪景之中。另一間在鹽田區則玩雪景劇本殺，着住古裝解謎影相，玩法新鮮。滑雪愛好者則可到福田區的滑雪館，在炎炎夏日都可練習技巧。當然唔少得多款消暑甜品，吃完保證涼浸浸！

東歐王國 刺激滑梯

海昌‧樂漫冰雪王國位於寶安海雅繽紛城，距地鐵12號綫新安公園站只有約800米路程。全園面積達4,000平方米，採用東歐建築風格，處處都是特色小鎮及城堡等打卡位。場內全天候以人造雪機製造真雪，室溫長時間維持在零下7至8度，甫入場已經暑氣全消。這裏分為5大主題區域，包括冰雪城堡、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸和嘉年華派對，提供推雪人、打雪仗、冰川滑梯、旋轉木馬、車胎滑雪、雪國列車等玩意，大人細路都啱玩。

來到必玩冰川滑梯，設有3條滑道，全由巨型冰塊砌成，有旋轉急彎又有直坡滑道，最高一條有3層樓高，滑下一刻速度極快，適合膽大人士挑戰。情侶則推介到飄雪廣場，在漫天風雪下讓人有置身雪國之感，浪漫滿Fun。套票包含羽絨服及鞋套，不少網友表示場內極凍，建議自備長衫、長褲、手套及冷帽，以免冷親。而且場內特設休息區，讓遊客離場前先讓身體適應戶外溫度，避免溫差太大引致不適，相當細心。

真冰打造 古裝取景

東部冰雪創新城位於深圳鹽田區，從蓮塘口岸坐地鐵2號綫至深外高中站，再步行4分鐘即達。其建築面積近10萬平方米，佔地3層，大部分位置都以真冰打造，溫度長年設於零下10度左右，是一個集滑雪、娛雪、美食於一身的室內冰雪樂園。當中滑雪區佔地廣闊，下坡道夠斜，從高滑下十分刺激，而且有齊滑雪裝備供租借，兩手空空來到也能體驗滑雪樂趣。娛雪區則集合多個冰雪娛樂項目，如雪板、雪上單車、雪上保齡球等，放電一流。

最特別是2樓罕有地提供雪景劇本殺，玩家可穿上古裝解謎和影相，配合雪花在高空簌簌落下，恍如古裝片現場一樣。此外，這裏也設有冰雕區域，以冰鑿製作出北極熊、電單車、老爺車等冰雕，值得拍照留念。基本入場費包含門票、棉衣、棉褲、鞋套，並可到戶外區享用烤肉餐，食物有澳洲肥牛、蝦餅、豬肉腸、雪糕盲盒等，一個價錢又玩又食，性價比高。

專業場館 訓練技巧

夏天怕雪滑技術生疏？其實深圳有不少室內滑雪館，炎炎夏日也可「補鐘」提升技巧，SKINOW雪樂山是其中之一。這間體育培訓機構在北上廣深等32個城市連鎖營運，深圳分店位於福田星河COCO Park，從福田口岸出發，乘搭深圳地鐵1號綫至購物公園站，全程僅需11分鐘。約2,000平方米場館採用荷蘭國家滑雪隊專用的Maxxtracks大型訓練設備，通過尼龍束氈模擬逼真的雪地效果，不僅提供近乎無限的雪道長度，還可調節10至18度坡度，以及0至30km/h滑雪速度，無論滑雪初哥或高手都啱玩。

滑雪館有齊單板（Snowboard）或雙板（Ski）滑雪課程，全部以1對1教學，教練不乏國家級滑雪運動員，同時引進荷蘭專業的滑雪教學、培訓和管理方法，分級授課以提升學習效率。初學者可先借助扶桿輔助進行基礎滑行練習，過程中透過機前的鏡子觀察自己的姿勢並作出改善，高手就可練習推坡、落葉飄等花式技巧。

同場加映：涼浸浸甜品

夏天沒有比吃下冰凍的甜品更令人暢快，福田區的甜品店較多選擇，當中囍兒甜屬人氣網紅店，皆因其水果刨冰便宜得來夠澎湃。最有名的芋泥水果冰恍如一座小冰山，滿載芋泥、西瓜、杧果、火龍果、涼粉等，下面還有刨冰。一碗是三個人分量，單是吃水果已叫人痛快。另外仙草系列也深受食客歡迎，推薦芋圓牛奶燒仙草，芋圓Q彈加上仙草滑溜，配以奶茶底及葡萄乾，味道清新。

予棠糖水位於福田卓悅intown商場，主打新派港式甜品，必吃龜苓膏亞達子糖水，碗面鋪滿大大粒半透明的亞達子，賣相獨特，而且吃起來富彈性有嚼勁，加埋龜苓膏降火一流。招牌甜品還有米麻薯香芋鳳凰奶、開心果糊、超厚雙皮奶、手打米麻薯紅豆沙等。雖然款式選擇不算多，但在傳統上加添新意，甜品控不容錯過。