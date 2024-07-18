葉振弘10秒內狂踢腳　驚踢得太快會「標尿」

P1X3L成員葉振弘（Marco）和弟弟Manson在ViuTV節目《巴絲Let’s go歐》中在阿姆斯特丹進行體驗之旅，兩人全程相愛相殺。愛好杯中物的二人先去到當地一個有400年歷史的酒館學調雞尾酒，並展開一場調酒大比拼，雖然兩兄弟對自己的調酒技術都充滿信心，不過Marco一開始已經做錯步驟，被Manson嘲笑有老人痴呆症的先兆。

其後二人去了一間由貨倉改建而成，收藏超過180件藝術作品的街頭藝術及塗鴉博物館參觀和一試噴畫藝術，二人噴畫的主題不約而同都和愛有關，Manson噴出一個Love字，稱聲：「要愛惜自己。」Marco隨即問:「我呢？你嘅愛淨係畀你自己。」Manson唯有勉為其難說：「畀埋你，畀埋你喇！」不過Marco不收貨：「Love youself啦你！完全無愛過我呀!」並一臉酸溜溜的樣子，非常攪笑。

他們最後的一個體驗就是重拾跆拳道的熱誠，Marco擁有跆拳道黑帶，Manson更曾在跆拳道比賽得獎，但熱身過後二人更加累攤在地上，Manson還埋怨Marco：「周街講你自己識跆拳，你唔話自己識跆拳咪唔會有呢個item囉！」而在比併環節「10秒內鬥踢得多腳」開始前，Marco突然叫停表示要先上廁所，他解釋：「我驚一陣踢得太快會標尿。」即時被Manson笑稱是去廁所食禁藥。