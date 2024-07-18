林夏薇首與陳曉合作　揭對方傳失婚真實狀態

視帝馬國明、陳展鵬與太太單文柔、視后林夏薇及多位藝人晚上（18日）出席晚宴，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、77工作室有限公司總裁鍾澍佳導演亦一同出席。

馬國明指太太湯洛雯要在家中整理事情，問到是否處理BB床？他即害羞否認，隨即又轉話題。提到他跟太太相當恩愛，他表示希望多年後也能同樣恩愛：「我有時都有同老婆講，如果第日老咗都可以手拖手行公園，係一件好浪漫嘅事。（約定咗老婆？）約定咗啦，年紀幾大都好都應該手拖手行街。」

陳展鵬就表示高興能參與晚宴，他正忙於在佛山拍攝《巨塔之后》，又指囡囡「小豬比」明天開始放暑假，會帶同囡囡到內地開工，方便一有空檔便可以陪她到處遊玩。至於林夏薇就表示剛從橫店回來出席晚宴，她説：「拍緊《大生意人》，好熱呀成40度，挑戰極限，太耐冇挑戰40度古裝，好多人都提我做好防暑準備，帶齊啲藥、冰貼。」她表示劇中首次跟好友、中央戲劇學院同學陳曉合作：「09年畢業，第一次合作。」她表示跟對方很久未有聚頭，故有相約吃飯，提到對方有傳失婚，問她有否關心對方？她説：「都係傾部戲，作為好朋友其他嘢都唔會特別去問。（驚佢唔開心費事提？）冇，佢冇唔開心呀。」