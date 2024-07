字海尋歡 偽文青現形

成身書卷味嘅女文青係好多男士心目中嘅「夢中情人」,事關佢哋往往畀到人一種「可遠觀而不可褻玩」嘅印象,但其實外表斯文,內裏可以勁Open,特別係遇着以下一班偽文青,真係可以曳曳到天明!

色誘渠匠

雖然話文學可以陶冶性情,但對於天生淫蕩嘅女仔嚟講,單靠睇吓書,實在好難撲熄內心嘅慾火,情況就好似New Sensations出品嘅《Sex Crazed Teens #6》,片中嘅索女只要稍加挑逗,獸性就會原形畢露!片廠搵嚟Devon Green、Britt Blair、Amber Moore等青春脫星扮演書蟲,故事講述佢哋喺屋企刨書,突然慾火上升,咁啱渠匠上門做工程,於是忍唔住露出狼相,係咁勾引對方打番場友誼波。青春肉體加埋狂野演出,相信好多四仔迷都會話正。

芳心寂寞

樣靚身材正,呢啲女仔理應忙於拍拖,因咩事經常捧住書揭吓揭吓?好明顯係冇人溝,內心不知幾咁空虛。正如四仔片廠Devil's Film嘅新作《Closet Cum-Guzzler》,當中一班好有書卷味嘅靚女,之所以沉醉於字海中,主要原因係異性緣麻麻,直至某個晚上終於有機會曳曳,二話不說就將手上嘅書本掉低,仲興奮到即刻擒住性伴,反應極其亢奮。話時話有份參演嘅Haley Reed、Nicole Doshi、Chanel Camryn同Kali Roses,簡直將女仔對性嘅饑渴感完美展現,值得一讚。

作家迷思

人總會有啲想像力,更何況係作家,乜嘢天馬行空嘅情節都可以寫得出,唔到你唔服!呢套由Dane Jones推出嘅新作《Leave Nothing To The Imagination》,講述情色女作家為咗寫出扣人心弦嘅情慾故事,腦海經常幻想各種四級劇情,之後發現自己慢慢將幻想同現實混淆。面對複雜嘅情慾關係,女作家有啲不知所措,但又樂此不疲,內心相當矛盾。影片嘅劇情超乎想像咁狂野,配合Marilyn Sugar、Charlie Red、Alecia Fox等人氣脫星嘅精彩演繹,實在冇理由唔捧場。