鄭佩佩離世︱為前夫繼後香燈　經歷4次流產終以離婚收場

一代武打女星鄭佩佩前日（17日）離世，享年78歲。鄭佩佩曾與原文通有一段婚姻，在1970年她事業如日方中之時，宣布息影與對方結婚，年僅24歲的她更是為愛而到美國定居生活，當時有指原文通是台灣富商，不過當年兩人結婚時，原文通仍是留學生，而他的父親也只是邵氏公司在台灣的代理商。

兩人在婚後育有3女1子，但其實鄭佩佩是個相當傳統的女人，一直都想為獨子的原文通生下兒子繼後香燈，為此她經歷了8次懷孕及4次流產，她曾在訪問說過︰「當時的女人，都覺得自己是傳宗接代的。能為夫家生兒子是很重要的。嫁進原家之後，知道他們家是三代單傳，更覺得自己有一種使命感。從結婚那一刻起。我就下定決心，要拿自己的肚子給他們原家播種。」

婚後的鄭佩佩並沒過上悠閒的貴婦生活，照顧家庭之餘，還背上管理公司的責任。而當時她創辦華語電視台，自掏腰包製作美國華人紀錄片，製作、主持，出外景時做司機全都是由她自己一手包辦，最後原文通難以忍受她只為理想做節目，兩人想法不同而大吵一場。

鄭佩佩表示︰「他覺得我太不把錢當一回事，又很高調，不適合做一個太太。」，她坦言當時與前夫吵架離開後，曾自責為何自己不忍耐一些，讓小朋友可以有完整家庭，又透露當時自己提出離婚時並沒有向前夫提任何要求，而對方也很快答應離婚。離婚後的鄭佩佩曾想過自己是否太衝動，「離婚是我一念之差，三分鐘的決定，不知道這個決定對還不對，但我願意承受這個後果。」