菊梓喬增20磅操肌　拒談上圍升Cup：驚嚇親人

歌手菊梓喬（Hana）與黃翊今晚（19日）現身伊利沙伯體育館擔任表演嘉賓。比以往健康氣息大增的Hana，自爆最近因操肌重了20磅，笑言大隻了不少：「由本來90磅到依家110磅，手臂粗咗好多。（上圍都升Cup？）費事攞出嚟，驚嚇親人，哈哈！」她坦言上年很多病痛，故下定決心做運動強身健體，直言運動後除了人更健康外，身形線條也變得更靚，又指歡迎廣告商找她：「着三點式都冇問題！（性感底線？）全世界合法嘅低線。」

她直認經常讚她是女神的吳保錡有教她操肌，指對方在運動方面「好犀利」，又不否認對方有約她吃飯，雖然沒透露有否應約，但自爆二人曾一起吃糖水，問到對方是否乎合她的擇偶條？她說：「佢有正能量，做好多運動、健康、唔煙唔酒，係乖孩子，Hana姐姐讚佢！」她不介意姊弟戀，指滿合法年齡便Ok，提到對方常公開稱她為女神：「佢有好多女神，我只係其中一個。（成為佢唯一嘅女神？）做運動先，舉重贏咗我先再講。」她表示找男友最著重溝通，問她跟保錡除運動外有否聊其他範疇？她表示也會談音樂及人生，也會跟對方分享閲讀過的書籍，記者笑指對方似乎合她所有要求？她笑言大家認識日子尚淺，但又讚對方是好孩子：「我想第時個小朋友都似佢係咁。」問到有否發展空間？她表示要再「傾吓偈先」。

至於黃翊昨日於社交網甫相，見他右眼對下面頰有一大遍瘀黑，他表示難得有表演，偏偏演出前一日不慎撞傷，向網友救教解決方法。他受訪時解釋事發經過：「尋日一個人喺屋企諗住掛塊鏡上牆，點知掛緊嗰陣見鏡對上隻個位公仔想跌落嚟，所以即刻出手去接，結果畀隻公仔隻耳撞到。」他指因公仔是硬膠造故有一定重量，指事後有朋友教他「碌雞蛋」去瘀及以冰敷消腫，他全都照做：「點知今朝瞓醒仲大鑊，我即刻聯絡化妝師同佢講嘅情況，好在有佢幫我，化完個妝遮晒啲瘀。」他指已想好後備方案，若化妝蓋不到會以「黑超」出場。另他表示今次會唱3首歌，亦很貼心根據現場觀眾的年齡層及喜好，選了80、90年代的歌曲來演出。

同場的林寶玉以幕後身份出席，她透露剛成立經理人公司，現時主要是負責為活動找藝人任嘉賓，亦正物色人選簽約做旗下藝人，她説：「雖然有8歲、12歲同16歲嘅小朋友面試，但我希望簽成熟少少嘅跳唱女生。」她指會以對方的心理質素及舞台經驗作考量，又表示想自家培育新一代藝人：「其實都想由細訓練。（要聽話？）我諗所有經理人都希望會聽話，呢個都係其中一個元素。（簽長約？）要傾，當然會有一定年期，冇理由栽培完好快講Bye Bye，但唔會好長，總之係合理年期。」