鄭佩佩離世享年78歲　一代「俠女」成雲煙

一代武打女星鄭佩佩曾出演《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等經典電影，今日（19日）據內地導演胡雪樺、主持人曹可凡消息，證實鄭佩佩離世，享年78歲。

胡雪樺於社交網發文：「記得二十七年前，在洛杉磯，您主持了胡金鋨導演追悼會。今天『武俠影后』追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納電影節的輝煌。」主持人曹可凡今早亦發文悼念：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即使聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就彷彿回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。竟然與我們天人永隔。」

鄭佩佩早年於《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」、《楊門女將》系列中演「佘太君」、《臥虎藏龍》中嘅「碧眼狐狸」等，一直都係香港武俠電影中，最具光彩嘅「俠女」。鄭佩佩代表作繁多，包括《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將》、《輕輕搖晃》、《寶蓮燈》、《情人石》、《大醉俠》、《花木蘭》等。近年，鄭佩佩亦出演內地真人騷《花兒與少年》，以寬厚智慧獲網友尊稱為「佩佩姐」。