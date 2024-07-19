從小便相識 大便情更濃

我等咗同你上床好耐喇！（互聯網）

與青梅竹馬能否發展成戀人呢？現實中唔敢講，但喺四仔中發生的話，兩人肯定會發展成一段超友誼關係，過程仲要係四級淫褻嗰隻，就好似今日介紹嘅3部作品劇情咁喇！

內衣誘惑

有人話男女之間都可以存在「兄弟情」，咁喺兄弟面前試着情趣內衣，理論上應該唔會有事發生，而Pure Passion透過新作《Lust Unleashed #24》，話畀大家知係絕對會出事！由Katie Kush、JoJo Austin等脫星演出，並化身成情趣內衣設計師，為咗徵求意見，喺由細識到大嘅男性好友面前着上情趣內衣，點知對方睇到硬晒軚，同時自己亦慾望高漲，結果兩人嘅慾火一發不可收拾。

按捺不住

諗住搵青梅竹馬學瑜伽，點知竟然擦出慾火？想知來龍去脈，就要睇Porn Pros製作嘅《Fxxx Her Wet》。身為瑜伽教練嘅女主角，呢日教青梅竹馬瑜伽，卻估唔到激凸嘅身材，加上親密嘅肢體接觸，竟然令彼此產生大量費洛蒙，㷫合合嘅兩人汗水濕透去沖涼，終於按捺不住喺浴室嚟個激情交鋒。

上床較量

感情幾好嘅青梅竹馬都有鬧交嘅時候，只係發生喺Zero Tolerance Films出品嘅《Picking The Wrong Fights》，鬧交竟變成床上肉搏！由4位美股脫星參演，故事講述一對青梅竹馬因為愛情觀唔同而爭吵，卻牽扯到性生活問題，嘈得性起，兩人決定上床較量。

碟評

以情趣內衣設計師為主題嘅《Lust Unleashed #24》，當中嘅脫星無論床技及演技均屬一流，值得捧場。《Fxxx Her Wet》嘅浴室戰加主觀拍攝觀賞性十足，不過如果鍾意睇浪漫愛情四仔嘅話，《Picking The Wrong Fights》係最佳之選。