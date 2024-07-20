利穎怡約滿無綫回復自由身：希望外闖作多嘗試

藝人利穎怡（Joan）樣子甜美身材娟好，在無綫擔任主持工作相當出色，甚至拍攝劇集表現亦相當亮眼，即使戲份不多但仍受到觀眾注目。日前，有消息傳出她將離開無綫轉投HOY TV懷抱，近日她終承認已約滿離巢，結東12年賓主關係。

上月底，利穎怡在社交平台分享了黑白個人照，暗示工作有新動向：「#夏至，懸念完了。所有激勵的話，配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦」。隨即惹起離巢傳聞，日前，她又上載一張工作照，寫道：「last shooting.嚟緊努力搞事業賺錢，感謝客戶信任，#歡迎找我工作 #利穎怡」。

對於離巢一事，利穎怡向外承認剛約滿離開TVB，表示本想隔數天才公布，目前是自由身，正與不同單位斟洽合作。利穎怡表示自己始終最想做的是演員，加上在藝訓班出身，當然有不捨，但也有聽前輩忠告，不能局限自己，希望外闖多作嘗試。利穎怡多倫多大學畢業後回港發展演藝事業，參加第26期藝訓班出道，加入TVB初期常擔任主角郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的替身。