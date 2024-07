利穎怡約滿無綫回復自由身：希望外闖作多嘗試

藝人利穎怡(Joan)樣子甜美身材娟好,在無綫擔任主持工作相當出色,甚至拍攝劇集表現亦相當亮眼,即使戲份不多但仍受到觀眾注目。日前,有消息傳出她將離開無綫轉投HOY TV懷抱,近日她終承認已約滿離巢,結東12年賓主關係。

上月底,利穎怡在社交平台分享了黑白個人照,暗示工作有新動向:「#夏至,懸念完了。所有激勵的話,配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦」。隨即惹起離巢傳聞,日前,她又上載一張工作照,寫道:「last shooting.嚟緊努力搞事業賺錢,感謝客戶信任,#歡迎找我工作 #利穎怡」。

對於離巢一事,利穎怡向外承認剛約滿離開TVB,表示本想隔數天才公布,目前是自由身,正與不同單位斟洽合作。利穎怡表示自己始終最想做的是演員,加上在藝訓班出身,當然有不捨,但也有聽前輩忠告,不能局限自己,希望外闖多作嘗試。利穎怡多倫多大學畢業後回港發展演藝事業,參加第26期藝訓班出道,加入TVB初期常擔任主角郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的替身。