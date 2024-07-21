《紅天鵝》衝擊韓劇尺度　Rain與金荷娜上演出軌禁忌之戀

韓國女星金荷娜及男星Rain在新劇《紅天鵝》中一拍即合，上演出軌談情的禁忌戀情，成功引起觀眾追看，而《紅天鵝》現正於Disney+ 獨家熱播。

在一場宴會中段財團人妻婉秀（金荷娜飾）撞破丈夫容國（鄭糠雲飾）肆無忌憚在房內與第三者偷情。鄭糠雲於劇中的長髮造型放蕩不羈，在小三挑逗下渣男式回應：「今天就隨你擺布。」之後血脈賁張的激情畫面就留待觀眾細味。劇集打破韓劇保守尺度，踩界的色慾戲碼亦絕不含蓄模糊，成為今期話題之作。

淡定賢慧的婉秀表面風光，實則強忍丈夫屢次出軌及奶奶刁難，毫無地位，即使捉姦在床亦只能淡然處理。但醉後的婉秀終於難掩寂寞，向大隻貼身保鏢(Rain飾)發放情慾信號：「我今天要不要乾脆就和你睡呢？」大膽的禁忌之戀在兩人曖昧的眼神加持下，更加熱血沸騰！

Rain在劇中保鏢身份更帶有滿滿的安全感，爆肌親身上陣的打戲令人目不轉睛，成功攻陷粉絲之外也動搖了已婚人妻婉秀的心。兩人從主僕關係發展到充滿粉紅泡泡的曖昧地下戀情，當中不少令人臉紅心跳的畫面。而最令人心動的當數Rain單膝跪地為金荷娜穿鞋一幕，甜蜜指數飆升！Rain更霸氣喊話「待在我身邊，我會保護你」，掀起網上騷動，指Rain是無法抗拒的男人。