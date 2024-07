李幸倪搞情緒勒索的展　內心有聲音否認自己

歌手李幸倪(Gin Lee)推出以情緒勒索為主題的歌曲《告別媒氣燈》,希望引起社會對情緒勒索的關注,歌曲推出後,收到不少歌迷及朋友分享受到情緒勒索的經歷,令她萌生舉辦一個有關情緒勒索的展覽的念頭,她日前便以策展人身份舉辦《The Art of Rising Above Gaslighting Experiences: The Exhibition》展覽,就是取材自之前收集到的情緒勒索故事,創作不同形式的藝術作品,作為告別無形勒索的儀式,卸低過去的雜亂情緒重新找回自己,讓更多人留意到情緒勒索的問題。

Gin與五位藝術工作者包括歌手鄧小巧、Kendy Suen、當代插畫家Mickco Chan、藝術家Ann Wong及時裝設計師Victor Chan,分別創作六件作品,靈感取材自六個公開徵集的情緒勒索故事。Gin的作品是透過「指甲」帶出訊息,靈感來自一位投稿人跟媽媽的關係:「可以feel到當中佢唔小心情緒勒索咗佢阿媽,因為佢心中好多不安同埋恐懼,好驚失去媽媽,所以唔小心講咗一啲好傷害人嘅說話,傷害咗有病嘅媽媽,我睇完之後覺得好感觸。」Gin看完這個投稿後,花了一個月構思和準備,她坦言構思是最花時間,「究竟用樹枝枯枝去表達?定係用頭髮?又要用好多唔同形狀嘅石、又要keep到指甲嘅形狀,唔知近視有冇加深,哈哈!腦海裏面有好多唔同嘅情景出現過,最終揀咗用黑色長尖指甲,去表達一個傷害性、一個好神秘嘅感覺,加上好多金屬、鏈去表達情緒枷鎖。」當中又以不同顏色、物料製作,而一大一小的手亦有含意,「表達兩個人、兩段關係,中間有條鏈連住,兩個心其實係連埋一齊,但中間有好多誤會、掙扎、磨擦。當中一個小心思,就是兩隻手各自有半個心,「佢哋爭少少就可以修復關係,希望佢哋可以重新連結,兩個半心就變成一個完整嘅心。」

創作過程中,Gin亦有得着,她坦言內心不停有一些負面的聲音否定自己,「『做得唔夠好呀!唔靚呀!得唔得㗎?』好多呢啲質疑嘅聲音,去到有一個moment我覺得:『唔得喎!我自己都要克服呢啲聲音!』就真係好似我哋呢個project咁,自己都要學識去面對去克服自己嘅不安,畀多啲耐性去試,同自己講慢慢做,做到覺得最滿意為止。」她亦有詢問其他人意見,因為怕自己有盲點、審美疲勞,但最終還是相信自己,因為自己最清楚自己的想法,學懂要信任自己內心的聲音,完成作品後,她感到好開心,「希望嚟睇嘅人都會感受到我想表達嘅嘢啦!最希望當事人收到我畀佢同媽媽同屋企人嘅祝福。」