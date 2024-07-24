本日日本：4日限定！爆買200件Suica企鵝商品

由JR東日本，東京單軌電車以及東京臨海高速鐵道三家鐵道公司共同發行、有儲值車票及電子錢包功能的IC卡「Suica卡」（暱稱西瓜卡或企鵝卡），絕對係自由行旅客必備恩物。而該卡的吉祥物Suica企鵝憑着可愛得意造型擁有不少粉絲，周邊商品更多不勝數。想一次過買個痛快的話，便要留意於7月25日至28日期間在JR東京站Square Zero舉行的「Suica夏季祭典」！該活動於上年初次登場，因大受歡迎今年再度Encore。現場以Suica企鵝提燈與插畫作裝飾，場地則分為多個部分，焦點有快閃店Pensta POP-UP Store，網羅了約 200件Suica企鵝周邊商品，當中不乏優先發售的夏季新商品，從生活雜貨到食品均齊備。現場還有夏季祭典攝影會，大家可與Suica企鵝合照留念（需下載 Suica App抽取號碼牌）。除了快閃店之外，在東京車站的商店也一起參與活動，例如多間駅弁屋分店推出以夏季祭典為靈感設計的Suica企鵝紫菜便當，材料有企鵝最喜歡的炸魚肉香腸，隨盒更附送小貼紙。另外於NewDays便利店發售的「谷川連峰天然水」也換上3款Suica企鵝的夏日新包裝，分別以海邊、山及祭典為主題，十分吸引。