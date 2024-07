陳凱詠「搭上」拉丁美洲音樂天王　同框合體惹熱議

歌手陳凱詠(JACE)竟然與拉丁美洲音樂天王J Balvin「搭上」﹗日前在毫無預警下,JACE於社交平台上傳了一段FaceTime與J Balvin對話的短片,令人大感意外。J Balvin來頭不少,除是哥倫比亞的超級巨星外,社交平台坐擁超過5000萬粉絲,更曾獲得8個Billboard拉丁音樂大獎,同時亦是葡萄牙球星C朗拿度唯一會以「VIP Bro」稱呼的好友。

在對話中JACE以流利英語及西班牙語與J Balvin交談。JACE表示自己聽了對方新歌《GAGA》後,主動為對方重新創作了一段中文Rap版並即席演繹,J Balvin聽畢高興表示:「Really Impressive,Thank you so much my queen!」而JACE則在貼文寫道:「又點估到個國際巨星chill到開show前,得知我幫佢新歌寫咗段中文verse,竟然會係即刻打嚟驗收。 Espero que te guste el verso de chino @jbalvin(希望你喜歡這段中文歌詞)」

FaceTime短片令網民推測JACE是否將進軍拉拉丁市場,是否正計劃與J Balvin跨語言合作單曲,當事人暫未詳細交代,粉絲唯有拭目以待。