李幸倪孖馮允謙作曲壓力大　晚晚發夢考試：真係好驚

Gin Lee（李幸倪）近日推出全新歌曲《新牌仔》，今次她找來好友馮允謙（Jay Fung）等一齊作曲。歌曲講述「成長」，原來這個主題她一直埋藏在心底多年：「記得讀大學嘅時候，有一日我個同班同學同我分享佢屋企嘅嘢，話點解佢爸爸會係咁？我就突然間有一個諗法，同佢講：『其實你爸爸都係第一次做爸爸，可能有好多嘢佢都係學緊，你唔好怪佢啦。』」她指自己小時候深信大人應該甚麼都會，長大後才明白並非如此﹕「人生就係要不停學習，冇人永遠一百分。人生去到唔同階段，每個階段做嘅每個選擇，當時可能會令到你不知所措、會令到你覺得好難嘅一啲新嘅課題，但你要去學。」

她又謂自己與Jay Fung認識多年，閒聊間也會提到寫歌，但一直未有行動，直到今年二人合作舉辦音樂會，才速成其事﹕「我哋原先寫咗另一首歌，寫完之後大家覺得好似仲有啲精力，同埋仲有好多諗法，仲可以去創作另外一首歌，跟住我就成個故事講咗一次，大家好有感覺，佢哋都覺得呢個題材有趣，《新牌仔》就喺咁嘅情況下誕生。」

今次MV方面，Gin找來導演麥曦茵幫手，希望透過女性的敏感度，用她的方法將感受呈現出來。籌備拍攝前期的工作，Gin發送了很多audio note給麥導，將自己由出生到現在每個重要時刻都跟對方說了一遍，更打趣形容「佢好似認識咗我一生」，期間更講到爆喊，自己也始料所不及呢。