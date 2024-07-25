「周一斷食法」　比168更有效？

為了keep住好身材，不少減肥人士都會出盡法寶，做運動、節食，甚至嘗試減肥酵素等，但激進的減肥方法往往都會令身體適得其反，反而令瘦身效果不佳。而坊間亦有不少斷食方法，其中由日本醫生提出的「周一斷食法」，透過改善飲食和睡眠時間，不用花力氣做運動就能瘦下來，很多人嘗試過都表示比168斷食法效果更好。

由日本醫生關口賢提出的「周一斷食法」，顧名思義，即是每周一便斷食1天，完全不吃任何食物，但注意要喝夠2公升水和晚上12點前就寢，如果初期因斷食而感到手軟腳軟，則可水中混入小量鹽，或喝一杯運動飲料，慢慢讓身體逐漸適應。接下來的周二至周五則是「良食日」，維持低卡路里飲食，同時要避免高糖高油份的飲食。尤其周二是斷食後的首天，特別要注意飲食，早餐建議可選擇含有優質發酵食物，如乳酪和泡菜等，而午餐和晚餐以蔬菜為主，配搭適量的肉類和小量碳水化合物。至於周六、日便可選擇自己喜歡的美食，不用刻意節食，不過建議8成飽即可，同時可配合適量運動，如步行等有氧訓練。據報道，日本已經有逾7萬人透過「周一斷食法」改善腸胃，連血壓、血脂和血糖數字都下降至健康水準，更有人在4星期內成功減磅6公斤，收身成效相當不錯。

由於都市人向來都攝取不少高鹽高脂的食物，讓腸胃甚少又休息的機會，在腸道環境不佳的情況下，再不斷攝取食物，導致體內脂肪愈積愈多，繼而引致肥胖、心血管等疾病。而斷食減肥的原理是，讓向來大量攝取食物的腸胃休息一下，調整身體狀況，身體亦可以在斷食期間以脂肪作為能量消耗的來源，從而提高消化能力，促進新陳代謝、增加血液循環等。雖然斷食對身體有不少好處，但患有血糖等疾病的人士，建議先諮詢醫生意見再實行。