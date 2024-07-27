暑期好去處　邊打卡邊品嘗夏日滋味

炎炎夏日，最享受的莫過於大口大口地喝手搖奶茶，吃絲滑綿密、一口消暑的雪糕。想知道接下來的日子應該去哪裏消暑好，不如考慮下剛完成翻新的好運中心（LUCKY PLAZA）和俯瞰海景的天際100，暑期期間分別推出限定活動「為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！」和「3點3下午茶–港景、港味道」，不但可以打卡，還能感受地道美食！

【為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！】

華懋集團旗下沙田「好運中心（LUCKY PLAZA）」以「潮食樂園」的多元年輕化面貌全新登場，躍升為沙田區同層食肆數目最多的商場，行一圈即有逾20間超人氣環球餐飲品牌任你揀，打造沙田友新晉潮食集中地！商場特別聯乘5位Hit爆的本地插畫家，由即日起至9月1日破天荒首次讓其筆下角色化身成一系列的「為食LUCKY Cats」吉祥物，包括大愛PiPi手捧甜品、鍾意同朋友打邊爐嘅驚喜厚面子、笑喵喵大麻成為大家呈獻「港式碟頭飯」、好動DD大推嘅手工扁意粉及識食肥蛙最愛嘅日式料理，帶大家玩轉《為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！》的連串慶祝活動。當中首推「為食LUCKY Cats互動專區」的喵LUCKY夾夾樂、喵LUCKY抽卡賞及喵LUCKY DRAW等遊戲，大送逾萬份驚喜禮遇，兼打卡專屬於你的立體投影LUCKY Cat；全港首個5米高萌到爆燈大麻成充氣裝置更會驚喜現身戶外平台，如心賞新會員即scan即賞電子現金券；當然少不了LUCKY Cats期間限定店及為食週末市集，集結逾40個本地人氣參展單位，囊括人氣美食、手工製品、寵物用品等等，當中更邀請了香港拯救貓狗協會參展舉辦「好運為食喵盲盒」愛心義賣活動以幫助毛孩，快來一同把好運散播給萌寵們吧！最後一站當然不能錯過好運中心為大家準備的Busking及快閃爆谷派發活動，於指定周末為你帶來音樂及小食，今個炎夏，沙田友最LUCKY！

【3點3下午茶–港景、港味道】

天際100作為香港唯一最高的室內觀景台，全天候提供居高臨下的非凡視野，俯瞰香港全貌及維多利亞港，宛如迷你版的城市景觀盡收眼底。今個夏日，天際100將於即日起至9月3日舉辦「3點3下午茶–港景、港味道」主題活動，帶領訪客穿梭海拔393米的高空觀賞壯麗的天際線，體驗獨特的港式下午茶文化，觀景台特設五大熱爆港式經典主題打卡佈置，糅合香港文化及人氣小食的元素，展現傳統冰室、閃耀霓虹燈和具有歷史建築的果欄等特色街景，在360度無遮擋壯麗景致襯托下，拍攝出港式風情的相片，締造難忘回憶。此外，更聯乘百年老字號店鋪於周末「3點3下午茶」時段舉辦免費美食活動，讓大家品嘗滋味小食，認識港式下午茶文化。同時更不可錯過本地特色下午茶餐及芭菲雪糕，為炎炎夏日帶來涼滲滲感覺。今個暑假，快與親朋好友結伴同遊天際100，感受地道美食及視覺帶來的雙重享受。