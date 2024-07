「劍擊女神」朱嘉望評述獲讚　何雁詩最留意教練

香港劍擊隊於今屆奧運成績驕人,繼「微笑劍后」江旻憓奪金之後,張家朗亦成功衛冕金牌,成為香港史上,首位連續兩屆奪金嘅運動員!有份見證兩位金牌誕生的劍擊運動員兼首次擔任HOY TV奧運評述的朱嘉望(Moonie),表示一直都對他們充滿信心:「我一直都好相信佢哋兩個,無論係順境波定逆境波,佢哋都一定能夠面對,教練講過到咗關鍵時刻,Impossible to not be strong!佢哋絕對有呢種力量!」

對於評述表現被網民力讚,Moonie表示非常開心:「首先多謝各大平台及網民嘅支持,每日做完評述之後,都收到好多訊息為我加油,其實我覺得我有好多進步嘅空間,例如除咗比賽期間,我會比較多嘢講之外,其他時間好似都冇乜嘢講,呢方面我都想向大師兄張小倫學習一下,可以分享下自己嘅生活日常。另外我都要多謝專程嚟到Hoy公司樓下支持我嘅朋友,辛苦大家啦!」

而前高爾夫球運動員何雁詩亦有份任主持,表示也有留意江旻憓、張家朗比賽中對方教練的表現,特別是法國隊教練賽事中聽電話:「因為喺高爾夫球比賽中,我哋係唔可以同教練有對話嘅,但係教練嘅一舉一動,我哋都會感覺到對方嘅氣場,但係對於我嚟講,最令我分心嘅反而係我阿爸,佢成日都會匿埋喺樹後面偷睇我,又彈出又彈入,呢個反應我覺得幾搞笑!」

而身為專業主持的陳欣欣,對於運動員評述被惡意批評,欣欣力讚他們表現:「我覺得佢哋嘅評述非常之稱職,而且直播前都做足功課,佢哋本身真係運動員嚟,即係等於你依家叫我去學劍擊,我諗20年都唔會做得好,所以佢哋嘅表現已經係令人相當滿意,最令我喜出望外嘅係張小倫,發覺佢除咗廣東話有少少同我哋唔同之外,佢評述嘅時候相當專業,閒談嘅時候又相當有趣!非常欣賞佢!」