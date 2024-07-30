「劍擊女神」朱嘉望評述獲讚　何雁詩最留意教練

香港劍擊隊於今屆奧運成績驕人，繼「微笑劍后」江旻憓奪金之後，張家朗亦成功衛冕金牌，成為香港史上，首位連續兩屆奪金嘅運動員！有份見證兩位金牌誕生的劍擊運動員兼首次擔任HOY TV奧運評述的朱嘉望（Moonie)，表示一直都對他們充滿信心：「我一直都好相信佢哋兩個，無論係順境波定逆境波，佢哋都一定能夠面對，教練講過到咗關鍵時刻，Impossible to not be strong！佢哋絕對有呢種力量！」

對於評述表現被網民力讚，Moonie表示非常開心：「首先多謝各大平台及網民嘅支持，每日做完評述之後，都收到好多訊息為我加油，其實我覺得我有好多進步嘅空間，例如除咗比賽期間，我會比較多嘢講之外，其他時間好似都冇乜嘢講，呢方面我都想向大師兄張小倫學習一下，可以分享下自己嘅生活日常。另外我都要多謝專程嚟到Hoy公司樓下支持我嘅朋友，辛苦大家啦！」

而前高爾夫球運動員何雁詩亦有份任主持，表示也有留意江旻憓、張家朗比賽中對方教練的表現，特別是法國隊教練賽事中聽電話：「因為喺高爾夫球比賽中，我哋係唔可以同教練有對話嘅，但係教練嘅一舉一動，我哋都會感覺到對方嘅氣場，但係對於我嚟講，最令我分心嘅反而係我阿爸，佢成日都會匿埋喺樹後面偷睇我，又彈出又彈入，呢個反應我覺得幾搞笑！」

而身為專業主持的陳欣欣，對於運動員評述被惡意批評，欣欣力讚他們表現：「我覺得佢哋嘅評述非常之稱職，而且直播前都做足功課，佢哋本身真係運動員嚟，即係等於你依家叫我去學劍擊，我諗20年都唔會做得好，所以佢哋嘅表現已經係令人相當滿意，最令我喜出望外嘅係張小倫，發覺佢除咗廣東話有少少同我哋唔同之外，佢評述嘅時候相當專業，閒談嘅時候又相當有趣!非常欣賞佢！」