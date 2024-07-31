周慧敏弗爆影演唱會海報　唔滿意身材要瘦多2吋腰

周慧敏（Vivian）相隔7年再踏澳門舉行個唱演唱會，早前在社交網宣布將有個升級2.0 版的全新Rundown及舞台服裝，故此公開收集跟粉絲的合照，望可於個唱的屏幕上出現，分享大家齊成長的歷程，一度掀起「送相潮」。

Vivian直言人生之中，除家人、貓咪、好朋友及歌迷佔去大部分回憶，她感激謂：「每個支持過我嘅人，都成就咗今天嘅自己，所以喺仲有能力、心力時，希望能為愛我嘅朋友好好表演，回報佢哋嘅愛，今次演唱會，除咗以歌會友，我想同觀眾可以好似好朋友咁嚟一次深情告白。」

日前拍攝演唱會海報時，無論身形或外貌仍然狀態大勇，但她卻不滿意：「手腳OK，但條腰起碼要再瘦2吋，咁着舞台服會好睇啲，我估到演出當日仲會再fit啲，因為我一忙就唔記食嘢、唔識餓，每次開show都係咁，係咪好奇怪？今次係我嘅大挑戰，因為未試過得一個半月時間籌備，喺咁短時間處理好多嘢，破晒我紀錄，不過我唔想錯過每個可以令支持者開心嘅機會，所以我經理人古巨基太太話我知8月31號啟動巡演，我都愕然咗一下，但好開心咁答應咗，因為我心裏面滿有平安，相信團隊照顧。」

自認是緊張大師的她，前期密集式工作一度令她腎上腺素上升，她說：「我同經理人透過一個網站訂購咗批唔同品牌嘅高級訂製服，有啲明明話四星期內送到，點知畀咗錢，網站再通知話會要成八個星期至十二個星期先有，我哋笑住話係咪遇上騙案，希望啲衫只係遲少少，唔好遲得太離譜或者送唔到，就係因為咁，我哋做緊兩手準備啦。（訂咗幾多錢衫？）唔好講啦。」

Vivian近日已經開始為演唱會排舞，不停開會研究個唱內容，令她心身俱疲，幸好每次回家見三隻寶貝貓等她，壓力即全消：「我都即刻就冧冧豬。」見Vivian上載和貓貓在床上對話片，當她說要離家幾日時，貓咪就露出「嬲嬲豬」表情，令她啼笑皆非。她說：「個隻叫『豬皮』，三隻貓都好愛爸爸媽媽，不過『豬皮』明顯特別愛媽媽，我唔出街佢就最開心。」她又指因「豬皮」相當黐身，為免愛貓不悅要減少旅行。