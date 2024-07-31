日女團成員出道即曝醜聞　激嬲浪花男子粉絲

日本百變女歌手KyaryPamyuPamyu（KPP）臨盆在即，其所屬事務所推出8人新女團「CUTIE STREET」接棒力捧。但組合出道僅一日，即爆出有成員疑為「溝仔」入行，更對當紅男團浪花男子成員虎視眈眈！

CUTIE STREET由來自選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》及當地戀愛真人騷的8名成員組成。本來組合備受看好，但出道首日，23歲成員古澤里紗即爆出醜聞，流出疑似其私人帳號。之後，她更被網民起底是男團浪花男子的22歲花美男成員大西流星的粉絲，曾多次留言想與對方「結婚」，又揚言入行後的目標是要「攻陷」大西。

帖文曝光後，古澤即成為浪花粉絲的眼中釘，大批大西的粉絲湧入其社交網留言鬧爆，連累組合出師不利。她與所事務所未有回應，組合原定8月4日在東京台場舉行的大型偶像音樂騷《TOKYO IDOL FESTIVAL 2024》首度亮相，未知會否受到影響。

此外，浪花男子落實為經典動畫《忍者亂太郎》12月上映的全新劇場版《忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》唱主題曲及翻唱經典歌曲《勇氣100%》，大西流星與隊友藤原丈一郎更有份為電影配音。