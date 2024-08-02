影后轉戰場！舒淇首執導演筒　搵影帝邱澤助陣

女星舒淇演而優則導，有指她將首執導筒拍電影，主角是是台北電影節影帝邱澤及台灣女歌手9m88。電影將於本月開鏡，舒淇近日已在台灣坐鎮，做好準備！

舒淇在影壇發展順暢，更憑電影《最好的時光》勇奪台灣金馬獎最佳女主角，去年她獲邀擔任第80屆威尼斯影展主競賽單元評審，連同之前曾為康城、柏林電影節任評審，成為台灣首位「大滿貫」擔任歐洲3大影展評審的女演員，今年6月她更獲美國影藝學院宣布成為學院新成員，獲得奧斯卡評委資格，風頭十足！

之前飽受皮膚過敏之苦而一度減產的她，近年再度活躍拍戲，原本跟恩師台灣名導侯孝賢會再度合作拍攝電影《舒蘭河上》，可惜侯導患失智症宣布退休，未能執導。早前侯導的御用美術指導黃文英曾點名張震和舒淇「都有他們的使命」，外界一度猜測他們有可能幫侯導完成作品，但實情並非如此。

不過，有指舒淇確實邁向了導演之路，將執導新片，更已敲定男女主角，分別是曾憑電影《當男人戀愛時》奪得台北電影節影帝的邱澤及台灣女歌手9m88。近日舒淇已留守台灣，為新片作準備，早前颱風襲台，她就分享一張在電腦前努力工作的照片，電影預計本月中開鏡，首次執導的她難免緊張，近日都有敷面膜及聽歌放鬆心情。