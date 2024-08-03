阿Mo接受治療只怕不夠努力：我唔攰，可以繼續做

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（3日）他發出第106封代禱信。

李盛林牧師透露阿Mo雖經歷過去兩年治療過種中所帶來心境和情緒的高低起伏，*但阿Mo仍是積極奮鬥，從沒有放棄過。他借用了屢創新跳水紀錄的女將回應傳媒的說話，表示：「*我不怕努力，只怕自己不夠努力*。」這都是阿Mo過去兩年常對治療師表達得最多的意思。每次治療師在治療的過程中覺得他要停下來休息時，他總是說：「我唔攰，可以繼續做」。事故發生後，阿Mo父長時間照料，李盛林表示：「在阿Mo 最需要的時候，我們都樂意學習作同行陪伴的父母，並十分珍惜這段同行的日子。」

代禱信如下：

為努力的阿MO 加油💪💪💪

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 106 (20240804) – 更上一層樓的復康治療*

「我要一心稱謝耶和華神，我要傳揚袮一切奇妙的作為！」(詩篇9:1)

*1) 【經文解說 (下)】*

a) 其重點是雖然現今的處境和經歷是如此不理想和困難，但所相信的神是有能力，祂能帶領屬祂的人跨越過這些困境，達到意想不到的得勝。

b) *「奇妙的作為」：這個希伯來文字是特別指到神奇妙施行的神蹟奇事，也可指在生活中跨越一些微小的困難*。詩人大衛很明顯經歷了一個「在地若天」的體驗，因為就算是在地，也只是其中存在的一度空間，不是事實的全面，還有一個屬天空間與地上的空間平衡。而這空間是超越人的限制。換句話說，*在地上人生所見到和經歷到的都不是最全面和真實的*，還有一個超越地上人的感受和限制的能力在背後。對相信上主與聖經的人來說，那就是一個「靈界空間」。

*2) 【我們過去的經歷：從沒有放棄過的兩年】*

a) 阿Mo的「高折癱」能在治療的過程中有這樣美好的反應，就正如約伯所說：*「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華」，遇禍遇福都有神的恩典。只要專心尋找祂，不埋怨、不灰心、不放棄、以神的應許和能力走前面的路*。正如聖經保羅所說：「…你們所受的試探無非是人所能受的，神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」(哥林多前書10:13)

b) 雖經歷過去兩年治療過種中所帶來心境和情緒的高低起伏，*但阿Mo仍是積極奮鬥，從沒有放棄過。一方面尋求神的開路，一方面探索不同的治療方案*。

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 【正式踏進全新開始「復康馬拉松」的東風】*

在很多人心目中不可能的事情已經發生，「東風」已經一直吹動著。就正如軍事上飛彈的型號，一款比一款強勁。現在的「東風」帶來 *各組肌肉的活動，開始有伸縮的感覺，一部份肌肉開始從零反應逐步強化起來*。只要假以時日的鍛鍊，便能大部份肌肉動起來，完成東風「復康馬拉松」。這將會是一個不可思議的復康旅程，帶來的是盼望，也期待著神蹟。

*2) 【創新的治療帶來盼望】*

a) 創新治療不一定能完全醫治疾病，但卻能給予人一個機會和盼望。*這機會和盼望的成果取決於病患者對治療的反應*，而這反應在醫學權威的心目中，因為沒有文獻和詳細的研究個案，仍是沒有百分之一百的了解。

b) 對阿Mo來說，他也深深認知他的努力和醫治方案是有幫助，好的果效不是必然的，*唯有加上信靠這位創造及醫治人所有機能的創造主，才能經歷到今天的成果*。

*3) 【兩年沒有減退的積極心態】*

正值奧運期間，借用屢創新跳水紀錄的女將回應傳媒的說話：「*我不怕努力，只怕自己不夠努力*。」這都是阿Mo過去兩年常對治療師表達得最多的意思。每次治療師在治療的過程中覺得他要停下來休息時，*他總是說：「我唔攰，可以繼續做！」 *有這樣的心態才是創造奇蹟的條件。

*4) 【禱告】*

a) 祈願東風能一浪接一浪的增大，使肌肉已有的感覺和動力，更強烈地發揮功能。

b) 祈願因著阿Mo的治療進展，隨後可以惠及更多因脊椎創傷或其他問題導致脊椎受損的人能得到醫治。

*(二) Mo爸媽*

1) *【作為傷患者家屬的同行】*

a) 兒女長大了各有自己的事業和工作。這兩年有機會陪伴停下來的阿Mo，與他同行，是一個難得的機會，雖然這樣的「陪伴機會」並非父母所願。*但在阿Mo 最需要的時候，我們都樂意學習作同行陪伴的父母，並十分珍惜這段同行的日子*。

b) *傷患者面對自己受傷受創的現況，在心態和情緒上都需要自我調整。陪伴的人也要學習接受，特別是患者向家人的表達是最直接和真摰的*。所以苦患者若不能調整過來，變得意志消沉，不再力拚下去，整日怨天尤人的話，對自己和陪伴的人都沒有好處。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「*106週更見跨越不可能的喜悅*」。