周啟生批評林家謙是「廢青」　粉絲護航遭罵「 Fxxk you」

音樂人周啟生言論語出驚人，他透過社交平台出PO，上載一張由三男兩女合成的圖片，表示：「今日想同大家玩一樣未玩過嘅嘢：大家選一男一女，你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！哈哈大笑 PS : The one simply you don’t wanna hear for long！呢一張相係我揀咗三男兩女嘅照片，然後做一個合成照，我個女幫我整嘅，實際上佢整得靚咗好多，本來嗰五張相都幾醜樣！」

貼文一出，不少網友都留言列出心目中的男女歌手，其中有網民點名林家謙，結果周啟生回應：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」網民表示：「佢返去做幕後我冇問題㗎。」，不過他則回應：「又唔見佢幕後有咩條件！」有網民為林家謙平反表示：「其實作為一位樂壇前輩，你唔識得欣賞林家謙唔緊要，但話人係廢青，你自已其實都係一條廢老，活係自已嘅框框，以為自已係最叻，唔知道世界在改變，有新事物嘅出現… 廢青喺紅館開過七場演唱會，你呢?」

今日，周啟生在留言區寫上表示：「林家謙有班好X戇X嘅盲迷走入嚟，冇料扮四條！洗乾淨個屎窟等住俾我踢啦！你咁鍾意佢出多幾個post去愛慕佢啦！哈哈大笑」。周啟生甚至爆粗指林家謙的粉絲是盲迷︰「其實我好想講一樣嘢，呢幾年嚟我都不停講緊。我有個fans唔鍾意嗰個廢青歌手，我都唔鍾意嗰個歌手！嗰個歌手班fans就好唔鍾意，我唔鍾意佢嘅偶像！我唔鍾意某君唔得！佢哋唔鍾意我就得！」

事件續發酵，周啟生再出貼文，表示：「人人都有權講自己想講嘅嘢。今次來自一個朋友，佢話唔鍾意林家謙，我亦都+1句呢條廢青我都唔係好鍾意！熟悉我嘅人都知我成日都叫我自己做80年代70年代嘅廢青代表，想搞事，唔該躝X遠啲！我鍾意講乜，我就講！喺我自己地頭，就算行到出街，我都唔會怕你哋！講開又講，輪到我講吓對呢條友嘅感受：唱歌超級紅妝好有氣/但係天生太靚仔。彈琴簡直係低班馬，佢夠膽我收埋一隻手同佢一齊彈一隻歌！我講得出口，我唔會收：X你唔起呀！By the way，條廢青班狗fans，#Timable, I fXXX you all!」

其實，周啟生不時對後輩多番批評惹起爭議。早前曾指歌手陳蕾紅館演唱會彈結他甩皮甩骨、唱現場離晒譜走音，又對《中年好聲音2》評審作出質疑，指找來唱歌唱得唔好嘅女歌手擔任唱歌比賽評判，矛頭被指與楊千嬅有關。