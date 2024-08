周啟生批評林家謙是「廢青」　粉絲護航遭罵「 Fxxk you」

音樂人周啟生言論語出驚人,他透過社交平台出PO,上載一張由三男兩女合成的圖片,表示:「今日想同大家玩一樣未玩過嘅嘢:大家選一男一女,你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手!哈哈大笑 PS : The one simply you don’t wanna hear for long!呢一張相係我揀咗三男兩女嘅照片,然後做一個合成照,我個女幫我整嘅,實際上佢整得靚咗好多,本來嗰五張相都幾醜樣!」

貼文一出,不少網友都留言列出心目中的男女歌手,其中有網民點名林家謙,結果周啟生回應:「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意!」網民表示:「佢返去做幕後我冇問題㗎。」,不過他則回應:「又唔見佢幕後有咩條件!」有網民為林家謙平反表示:「其實作為一位樂壇前輩,你唔識得欣賞林家謙唔緊要,但話人係廢青,你自已其實都係一條廢老,活係自已嘅框框,以為自已係最叻,唔知道世界在改變,有新事物嘅出現… 廢青喺紅館開過七場演唱會,你呢?」

今日,周啟生在留言區寫上表示:「林家謙有班好X戇X嘅盲迷走入嚟,冇料扮四條!洗乾淨個屎窟等住俾我踢啦!你咁鍾意佢出多幾個post去愛慕佢啦!哈哈大笑」。周啟生甚至爆粗指林家謙的粉絲是盲迷︰「其實我好想講一樣嘢,呢幾年嚟我都不停講緊。我有個fans唔鍾意嗰個廢青歌手,我都唔鍾意嗰個歌手!嗰個歌手班fans就好唔鍾意,我唔鍾意佢嘅偶像!我唔鍾意某君唔得!佢哋唔鍾意我就得!」

事件續發酵,周啟生再出貼文,表示:「人人都有權講自己想講嘅嘢。今次來自一個朋友,佢話唔鍾意林家謙,我亦都+1句呢條廢青我都唔係好鍾意!熟悉我嘅人都知我成日都叫我自己做80年代70年代嘅廢青代表,想搞事,唔該躝X遠啲!我鍾意講乜,我就講!喺我自己地頭,就算行到出街,我都唔會怕你哋!講開又講,輪到我講吓對呢條友嘅感受:唱歌超級紅妝好有氣/但係天生太靚仔。彈琴簡直係低班馬,佢夠膽我收埋一隻手同佢一齊彈一隻歌!我講得出口,我唔會收:X你唔起呀!By the way,條廢青班狗fans,#Timable, I fXXX you all!」

其實,周啟生不時對後輩多番批評惹起爭議。早前曾指歌手陳蕾紅館演唱會彈結他甩皮甩骨、唱現場離晒譜走音,又對《中年好聲音2》評審作出質疑,指找來唱歌唱得唔好嘅女歌手擔任唱歌比賽評判,矛頭被指與楊千嬅有關。