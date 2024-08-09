葛民輝時隔多年再演舞台劇　Sica大讚前輩冇架子

風車草劇團今晚（9日）假葵青劇院公演黑心喜劇《Di-Dar原創音樂劇場》，下午一眾演員包括梁祖堯、葛民輝、湯駿業、邵美君、胡麗英、岑珈其、何洛瑤（Sica）等齊集進行總綵排。梁祖堯和湯駿業有份演出之餘，還擔任導演重任，二人坦言起初面對前輩葛民輝感到壓力，但相處下來發現他毫無架子，還會讓朋友準備兩大煲羊腩同牛腩煲與大家一起分享。

談到風車草劇團已多年沒有在演藝學院演出，今次加場演出部分將移師至演藝學院舉行，湯駿業直言好開心，而梁祖堯指今次是對舞台設計師及拆台工作人員的一大挑戰：「因為以前做完係用大錘拆枱，今次要喺葵青做完要將舞台分拆，再移師去演藝，舞台設計師要好花心思。」談到劇情包含鬼魂情節，卻安排在農曆七月上演，他表示特意找了一位殯儀業朋友為今次演出拜四角及派發平安符給眾演員，他指對方讓他大可放心：「套劇係導人向善，可能靈體會嚟看，但都係觀眾，唔會有問題。」

至於葛民輝就指今次參與劇團演出學到不少新事物，笑指自己跟Sica及岑珈其有如「P牌仔」一樣，一直跟住大家學習，又大讚Sica及珈其很努力：「好感動，兩個月入面一個唔識打側手翻嘅𡃁妹（Sica），好大膽打到側手翻，係珈其教㗎！」他笑稱自己不是主角，故有時間一直從旁偷師，又指自己排練完也不捨得離開，會留在現場欣賞其他演員的演出。提到他對上一次演舞台劇已是12年前，之後會否參與更多演出？他指今次角色是導演表示猶如為他度身訂造，故一早便應承演出。另外，談到劇中有連續20分鐘跳唱場口，他笑言自己只是負責穿插部分不會跳足全程，又表示「軟硬天師」會等到紅館有期才開騷。

問到身旁Sica跟大前輩葛民輝合作會否大壓力？她坦言沒有，更感謝對方的教導：「阿葛好親切，完全冇大前輩架子，同我分享講台詞嘅要訣，要聽自己講嘅嘢，要講得好清楚，因為舞台劇唔似電影有字幕，我咬字進步咗好多。」