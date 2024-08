學講廣東話潮語！金秀賢被港迷搞喊：好多熟悉的面孔

韓國男星金秀賢今年憑人氣韓劇《淚之女王》再登事業高峰,今年6月展開亞洲巡迴見面會的他,昨晚(10日)在亞洲國際博覽館會粉絲,是他出道17年以來首次在香港舉行粉絲見面會。

他身穿黑色西裝登場,並以《淚》劇的歌曲《Love You With All My Heart》揭開序幕,之後便用廣東話跟粉絲打招呼:「大家好!」他指今次是相隔1個月再舉行見面會,已有很久沒有唱歌,所以緊張到手震腳震,又笑言:「我明明平時在家中唱得好一些。」他表示講到香港就會想起2011年來港為電影《盜賊門》取景,笑指原來已經過了10多年,自己也老了不少,又回想當時曾輕鬆地在香港行街,坐過巴士去尖沙咀,希望今次也能有機會外出觀光。

他與粉絲一起重溫《淚》劇的名場面,又即場學講「世一」和「好正」等廣東話冧粉絲,之後抽出多位幸運粉絲上台跟他玩一心同體、彈乒乓球和快速畫畫猜題等遊戲,他親自向粉絲送上禮物,並逐一跟粉絲握手,玩畢遊戲後又與台下粉絲透過大銀幕隔空合照。

一向唱得的他之後大晒歌喉,演繹美國樂隊The Calling的《Wherever you will go》、蘇格蘭歌手Lewis Capaldi的《Someone you loved》、美國男歌手John Legend的《All of me》及日本男歌手米津玄師的Hit歌《Lemon》。

而他與全場粉絲大合照時,螢幕播放粉絲為他拍攝的打氣影片,片中有香港粉絲從2014年開始舉辦各種活動為他應援的照片,令金秀賢十分驚訝,一度感動落淚,他表示:「雖然我無法記得你們每一位,但每次活動都會看到好多熟悉的面孔,我真的好開心。」而最近開始投入新劇《Knock Off》拍攝的他表示在香港獲得了很多力量,回韓後會繼續努力拍劇,最後他唱出《淚》劇的歌曲《Way Home》,為見面會劃上完美句號。