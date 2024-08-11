無綫奧運五朝元老︱朱凱婷爆騷成MC女王　又到閉幕唔捨得

今日（11日）巴黎奧運閉幕，無綫開播至今，無論是巴黎特派專員、或是直播間的主持及評述的表現均獲讚，繼鍾志光和方力申後，近年主力擔任大騷司儀的朱凱婷，今屆奧運夥拍鍾志光做膽，憑其經驗豐富，無論控制現場氣氛，還是專業評論都甚具壓場感，獲得不少好評。

朱凱婷多年來獲公司器重，除了是主持大騷常客外，今屆亦爲奧運擔任主持，她在個人社交平台上載與香港奧運金牌得主張家朗、泳壇猛將何詩蓓、中國女排朱婷等合照，慨嘆時間飛逝，原來屈指一算，Heidi已是奧運主持的五朝元老，精通多國語言的她，過去不時被委派重任訪問各地舉足輕重的運動員；Heidi訪問風格既一針見血，又會顧及受訪者感受，閱歷經驗之豐富，難怪每屆奧運被邀請為御用主持。

不過性格低調的朱凱婷，從不靠緋聞身材作噱頭，她畢業於香港中文大學工商管理學士(市場學)，參選港姐後，再繼續增值，重返香港中文大學修讀企業傳播社會科學碩士，2007年出版首本著作，教人致富，絕對是「學霸港姐」一族。歷年來她內在可謂御用「TVB大騷王」，外在每月亦接了很多超級品牌活動，為公司帶來不少收入，據工作人員指朱凱婷接MC騷冠絕無綫，名副其實是無綫MC吸金女王。

隨着巴黎奧運即將閉幕，相信不少運動迷對此感到有點失落，當中五朝元老奧運主持朱凱婷亦不例外，她在社交平台留言大喊不捨得：「這幾天同鍾sir做節目，除咗欣賞現場緊張嘅賽事之外，亦會傾吓過去幾屆合作嘅點滴！這幾天翻睇舊嘅工作照，真係有莫名其妙嘅感動！時間過得太快，今屆已經係自己第五屆主持奧運，鍾Sir更加係第九屆！2008北京奧運第一屆開始，我學習做場外採訪運動員，游走於場館及錄影廠；2012倫敦奧運採訪奧運場外的城市點滴；2016里約奧運，2020東京奧運，到2024巴黎奧運，太多太多難忘嘅畫面。多謝鍾Sir及各位專家嘅指導，亦好開心同唔同嘅主持合作，感激觀眾嘅分享，令我喺主持奧運呢個路途上繼續增值，繼續學習，繼續享受！」